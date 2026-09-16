«Электронный двойник» теплосетей

Проект состоит из двух основных частей. Первая – сис­тема диспетчерского контроля SCADA, которая поможет специалистам в режиме одного окна отслеживать давление, температуру и положение запорной арматуры с электроприводом. При отклонении показателей от заданных значений система будет подавать сигнал тревоги. Датчики уже установлены на ряд ключевых участков.

Вторая часть проекта – гидравлическая модель, которая объединит на электронной карте трубопроводы, насосные агрегаты, запорную арматуру и другие объекты теплоснабжения. Она позволит заранее оценивать последствия отключений и изменения режимов работы сети. Например, при перекрытии задвижки или аварии на участке программа рассчитает перераспределение гидравлической нагрузки. При необходимости отключения она также укажет ближайшую запорную арматуру и поможет определить безопасный порядок действий. Гидравлическую модель планируют построить после выхода на отопительный режим в ноябре, а весь проект завершить до конца года.

Отдельное направление – цифровая паспортизация теплосетей. Специалисты уже обследовали около 350 тепловых камер на магистральных сетях и нанесли их на электронную карту. В дальнейшем система поз­волит формировать паспорта участков, накапливать сведения о дефектах и анализировать повторяющиеся неисправности. Данные телеметрии также планируют передавать в ситуационные центры Павлодара.