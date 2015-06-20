Свежий выпуск Электропроводка подвела Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного департамента по ЧС в 16.42. Пожарные расчеты не потеряли ни минуты, но когда они прибыли на место происшествия, огонь, вспыхнувший от короткого замыкания электропроводки в одном из помещений второго этажа и раздуваемый сильным ветром, уже добрался до крыши и охватил половину строения. Практически все находившиеся там люди успели покинуть здание. Двоих огнеборцы эвакуировали с помощью специальной вышки.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Двоих госпитализировали с ожогами, четверо отравились угарным газом.

В 17.40 пожар был локализован. Специальная комиссия займется расследованием ЧП.