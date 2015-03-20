Элемент прозрачности –exit-poll

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Вадим МАХИН, Алматы
Это утвердившаяся международная практика, однако для Казахстана уникальный случай, когда республиканский телеканал будет принимать в ней участие. Об этом объявили на брифинге генеральный директор канала Канат Сахариянов и президент общественного фонда "Стратегия" Гульмира Илеуова. Они отметили, что exit-poll – один из важнейших элементов выборного процесса. Его результаты служат дополнительным инструментом для оценки прозрачности выборов и честности подсчета голосов избирателей. Кроме того, с его помощью можно получать оперативные данные по голосованию граждан в день выборов и заранее прогнозировать их итоги.

Организаторы брифинга рассказали, как будет проводиться exit-poll. Корреспондены КТК, интервьюеры фонда и волонтеры на выходе из избирательного участка будут ненавязчиво, выборочно задавать вопросы проголосовавшим гражданам. Они будут спрашивать, за какого кандидата они отдали свой голос, возраст граждан, их профессию. Активные избиратели могут более подробно рассказать о своей жизненной позиции. В любом случае анонимность избирателей гарантируется.

Центр "Стратегия" – известная в Казахстане организация, которая обладает большим опытом работы в подобных исследованиях. В день выборов интервьюеры центра будут находиться на выходе у 200 избирательных участков как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Предполагается опросить более 20 тыс. избирателей по всей стране.

КТК планирует вести транс­ляцию с мест проведения exit-poll, а также знакомить теле­зрителей с ходом голосования.
По мнению организаторов брифинга, это повысит общест­венный интерес к выборному процессу, будет способствовать активной гражданской позиции казахстанских избирателей.

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