Журналистское расследование Элементарно, СЭР 25 мая 2018 г. 10:09 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область Свободны без пенсии– Нужна помощь, – в голосе на том конце трубки слышится растерянность. – Всегда знал свои обязанности, приказ, а сейчас не понимаю, что делать. За столиком в кафешке, где договариваемся встретиться, мужчина в возрасте за 50. Протягивает руку: «Майор Мурат Байсылбаев». Перед ним пластиковая папка с пухлой стопкой бумаг. Майор на секунду задумывается, с чего начать разговор, и по-военному четко, рублеными фразами выдает биографию. Изложение жизни у Мурата Байсылбаева укладывается в пару минут. Школа, спортивная секция. В 1981 году служба в армии в составе ограниченного контингента в Афганистане. Батяня комбат у него Бахытжан Ертаев, да, тот самый Ертаев – генерал-лейтенант, депутат Мажилиса. Получил контузию, имеет «афганские» награды. После дембеля не стал сидеть на родительской шее, сразу пошел работать. Поступил в вуз на заочное отделение. С 1994 года в таможенной службе. Погоны, «секретка», право на ношение оружия, выезды на границу, дежурства в бронежилете, с автоматом... С 2014 года, после аттестации и подтверждения погонов, начал служить в дежурной части службы экономических расследований Комитета госдоходов. Здесь Мурат останавливается. Ему надо объяснить нам то, что он сам не в силах ни понять, ни принять. Два месяца назад ему вручили уведомление об увольнении в связи с достижением предельного возраста: 55 стукнуло – на выход. С этим он как бы и не спорит. Правильно, когда на смену приходят молодые и рьяные. Но при этом его, уже немолодого, увольняют без назначения пенсии! Для него, отработавшего в органах весь положенный стаж, у государства нет средств, чтобы обеспечить заслуженный отдых. Как такое возможно? – Не я один так попал, – говорит майор. – В Восточном Казахстане нас семеро, а всего по республике около сотни. Я, как и остальные, написал в уведомлении: «Без пенсионного обеспечения на увольнение не согласен». В ответ мне сказали: «Хочешь судиться? Иди, судись». А где взять денег на адвоката? Нас же без ничего оставили. Зачет-незачетМурат перекладывает бумаги с места на место, видно, что человек волнуется. Офицер, отдавший больше 20 лет во имя безопасности Родины, знающий себе цену, привыкший чувствовать себя сильным мужчиной, впервые, похоже, бессилен перед обстоятельствами. Он показывает документы, где четко видно: виновата законодательная коллизия. К слову, бывшие таможенники предупреждали о ней еще 3 года назад. В Мажилис, в Правительство, в Генеральную прокуратуру, в партию «Нұр Отан» был направлен ряд коллективных обращений. – Мы расписали все законодательные моменты, – показывает майор листы с длинными текстами. – Каждое слово подкрепили фактами.Итак, картина следующая. В 2012 году в правоохранительных органах, в том числе таможенных, прошла так называемая разаттестация – сокращение перечня должностей со специальными званиями и классными чинами. Больше 80% таможенников перевели в разряд административных служащих. Но 18% сохранили статус сотрудников правоохранительных органов – это те, кто служил в подразделениях по борьбе с контрабандой, внутренней безопасности, в оперативно-дежурной службе, на руководящих должностях. Их должности нашли отражение в постановлении Правительства от 19 мая 2012 года «Об утверждении перечня должностей органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы и таможенных органов Республики Казахстан, которым присваиваются специальные звания и соответствующие им предельные специальные звания». В том же 2012-м эти 18% таможенников-силовиков прошли аттестацию наравне с прокурорами, финполовцами и пожарными. А в 2014-м часть из них перешла в СЭР (служба экономических расследований) Комитета госдоходов Минфина – с сохранением погонов, мундира, классов. В 2015 году, по словам Мурата Байсылбаева, с них, как с сотрудников правоохранительных органов, удержали 50% накоплений в пенсионном фонде. Это было сделано в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», гарантирующим людям в погонах и со стажем полное государственное пенсионное обеспечение. Это прелюдия. Драма развернулась, когда бывшим таможенникам, ныне сотрудникам СЭР, в регионах стали вручать уведомления об увольнении в связи с достижением предельного возраста. Но без назначения пенсии. В отделах кадров со ссылкой на законодательство отказались засчитывать в выслугу лет стаж, отработанный в таможенных органах. А это, на секундочку, по 20–25 лет у каждого. Вот что пишут офицеры в коллективном обращении. «Данное обстоятельство, – значится в тексте, – сложилось в связи с тем, что в статье 84 Закона «О правоохранительной службе сказано: «Действие главы 9 настоящего закона в части пенсионного обеспечения, льготного налогообложения, выплаты денежного довольствия в период их временной нетрудоспособности, денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг не распространяется на сотрудников таможенных органов». Кроме того, в подпункте 7 пункта 2 постановления Правительства № 129 от 24 февраля 2014 года «Об утверждении Правил исчисления выслуги лет...» в выслугу лет для назначения пенсии засчитывается служба во всех правоохранительных органах, кроме таможенных».В принципе, несложно предположить, чем вызвано рождение этих норм. Авторы при их разработке учли перевод львиной доли таможенников в административные служащие. А что 18% офицеров сохранили статус силовиков – не учли. Упустили момент. Бывает. Как говорится, не боги горшки обжигают, в любой работе случаются огрехи. Именно поэтому сами законодатели не устают повторять, что правовая база – это не догма. Законодательство можно и нужно совершенствовать, вносить поправки, улучшать. О проблеме наслышаны На это и надеются бывшие таможенники – офицеры СЭР, не первый год указывающие на пробелы в законодательстве. Сказать, что их не слышат, нельзя. – В 2016 году при Администрации Президента Республики Казахстан прошло совещание, вопрос включения стажа службы в таможенных органах в выслугу лет был одобрен, – рассказал Мурат. – У нас протокол есть. Тогда же глава Правительства Карим Масимов поручил Минфину, Минэкономики и другим ведомствам провести необходимые расчеты. Аналогичное поручение в сентябре 2016 года дал Премьер-министр Бахытжан Сагинтаев. Эта работа была выполнена, результаты направлены в Национальную комиссию по модернизации. Когда их рассмотрят, нам неизвестно. «Казахстанская правда» попросила прокомментировать ситуацию главу Министерства финансов Бахыта Султанова, в чьем ведении находится Служба экономических расследований Комитета госдоходов. В своем ответе Минфин, сославшись на упомянутые выше статью 84 Закона РК «О правоохранительной службе» и Правила исчисления выслуги лет, дополнительно сообщил следующее: «Данное предложение неоднократно выносилось на рассмотрение различных рабочих групп при Генеральной прокуратуре и Парламенте РК. Однако до настоящего времени указанное предложение поддержано не было. Сейчас Минфином осуществляется комплексная проработка вопроса относительно пенсионного обеспечения бывших сотрудников таможенных органов с подготовкой соответствующих расчетов необходимых дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета, которые потребуются для его решения. После завершения данной работы предполагается вынести указанный вопрос на рассмотрение Национальной комиссии по модернизации. Вместе с тем положительное решение вопроса включения стажа службы в таможенных органах для исчисления выслуги лет для назначения пенсий требует приведения в соответствие действующего законодательства».Словом, подсчеты и расчеты неспешно продолжаются. Как подчеркнули в Минфине, по закону офицеры СЭР после увольнения вправе в течение 30 дней поучаствовать во внутреннем конкурсе на вакантные административные должности корпуса «Б». Майор Мурат Байсылбаев кивает головой: действительно, возможность участвовать в конкурсе есть. Только велики ли шансы на успех, когда тебе за 55? – Сейчас по всей республике меньше 100 действующих сотрудников СЭР, которые раньше были таможенниками и достигли предельного возраста службы, – невесело заключил офицер. – Кто-то ушел со службы, некоторых уже нет в живых. Неужели для республики, стремящейся в передовые экономики, сложно найти средства для нескольких десятков пенсионеров? Мы постоянно общаемся в чате. Увольнения идут во всех регионах, включая Астану и Алматы. Люди остаются за бортом и без денег. Кто-то учит детей, у других кредиты. У меня маме 89 лет, она сильно болеет. Мне что – жить на ее пенсию? Обращаясь в вышестоящие инстанции, попавшие под увольнение офицеры СЭР написали: «Больше 20 лет мы добросовестно служили в правоохранительных подразделениях. Занимались оперативно-розыскной деятельностью, расследовали уголовные дела. Надеемся на справедливость и защиту наших конституционных прав».