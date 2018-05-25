​Элементарно, СЭР

Свободны без пенсии

– Нужна помощь, – в голосе на том конце трубки слышится растерянность. – Всегда знал свои обязанности, приказ, а сейчас не понимаю, что делать.

За столиком в кафешке, где договариваемся встретиться, мужчина в возрасте за 50. Протягивает руку: «Майор Мурат Байсылбаев». Перед ним плас­тиковая папка с пухлой стопкой бумаг. Майор на секунду задумывается, с чего начать разговор, и по-военному четко, рублеными фразами выдает био­графию. Изложение жизни у Мурата Байсылбаева укладывается в пару минут. Школа, спортивная секция. В 1981 году служба в армии в составе ограниченного контингента в Афганистане. Батяня комбат у него Бахытжан Ертаев, да, тот самый Ертаев – генерал-лейтенант, депутат Мажилиса. Получил контузию, имеет «афганские» награды. После дембеля не стал сидеть на родительской шее, сразу пошел работать. Поступил в вуз на заочное отделение. С 1994 года в таможенной службе. Погоны, «секретка», право на ношение оружия, выезды на границу, дежурства в бронежилете, с автоматом... С 2014 года, после аттестации и подтверждения погонов, начал служить в дежурной части службы экономических расследований Комитета госдоходов.

Здесь Мурат останавливается. Ему надо объяснить нам то, что он сам не в силах ни понять, ни принять. Два месяца назад ему вручили уведомление об увольнении в связи с достижением предельного возраста: 55 стукнуло – на выход. С этим он как бы и не спорит. Правильно, когда на смену приходят молодые и рьяные. Но при этом его, уже немолодого, увольняют без назначения пенсии! Для него, отработавшего в органах весь положенный стаж, у государства нет средств, чтобы обеспечить заслуженный отдых. Как такое возможно?

– Не я один так попал, – говорит майор. – В Восточном Казахстане нас семеро, а всего по республике около сотни. Я, как и остальные, написал в уведомлении: «Без пенсионного обеспечения на увольнение не согласен». В ответ мне сказали: «Хочешь судиться? Иди, судись». А где взять денег на адвоката? Нас же без ничего оставили.

Зачет-незачет

Мурат перекладывает бумаги с места на место, видно, что человек волнуется. Офицер, отдавший больше 20 лет во имя безопаснос­ти Родины, знающий себе цену, привыкший чувствовать себя сильным мужчиной, впервые, похоже, бессилен перед обстоятельствами. Он показывает документы, где четко видно: виновата законодательная коллизия. К слову, бывшие таможенники предупреждали о ней еще 3 года назад. В Мажилис, в Правительство, в Генеральную прокуратуру, в партию «Нұр Отан» был направлен ряд коллективных обращений.

– Мы расписали все законодательные моменты, – показывает майор листы с длинными текстами. – Каждое слово подкрепили фактами.

Итак, картина следующая. В 2012 году в правоохранительных органах, в том числе таможенных, прошла так называемая разаттестация – сокращение перечня должностей со специальными званиями и классными чинами. Больше 80% таможенников перевели в разряд админист­ративных служащих. Но 18% сохранили статус сотрудников правоохранительных органов – это те, кто служил в подразделениях по борьбе с контрабандой, внутренней безопасности, в оперативно-дежурной службе, на руководящих должностях. Их должности нашли отражение в постановлении Правительства от 19 мая 2012 года «Об утверж­дении перечня должностей органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы и таможенных органов Республики Казахстан, которым присваиваются специальные звания и соответствующие им предельные специальные звания». В том же 2012-м эти 18% таможенников-силовиков прошли аттестацию наравне с прокурорами, финполовцами и пожарными. А в 2014-м часть из них перешла в СЭР (служба экономических расследований) Комитета госдоходов Минфина – с сохранением погонов, мундира, классов. В 2015 году, по словам Мурата Байсылбаева, с них, как с сотрудников правоохранительных органов, удержали 50% накоп­лений в пенсионном фонде. Это было сделано в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», гарантирующим людям в погонах и со стажем полное государственное пенсионное обеспечение.

Это прелюдия. Драма развернулась, когда бывшим таможенникам, ныне сотрудникам СЭР, в регионах стали вручать уведомления об увольнении в связи с достижением предельного возраста. Но без назначения пенсии. В отделах кадров со ссылкой на законодательство отказались засчитывать в выслугу лет стаж, отработанный в таможенных органах. А это, на секундочку, по 20–25 лет у каждого. Вот что пишут офицеры в коллективном обращении. «Данное обстоятельство, – значится в тексте, – сложилось в связи с тем, что в статье 84 Закона «О правоохранительной службе сказано: «Действие главы 9 настоящего закона в части пенсионного обеспечения, льготного налогообложения, выплаты денежного довольствия в период их временной нетрудоспособнос­ти, денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг не распрост­раняется на сотрудников таможенных органов». Кроме того, в подпункте 7 пункта 2 постановления Правительства № 129 от 24 февраля 2014 года «Об утверждении Правил исчисления выслуги лет...» в выслугу лет для назначения пенсии засчитывается служба во всех правоохранительных органах, кроме таможенных».

В принципе, несложно предположить, чем вызвано рождение этих норм. Авторы при их разработке учли перевод львиной доли таможенников в админист­ративные служащие. А что 18% офицеров сохранили статус силовиков – не учли. Упустили момент­. Бывает. Как говорится, не боги горшки обжигают, в любой работе случаются огрехи. Именно поэтому сами законодатели не устают повторять, что правовая база – это не догма. Законодательство можно и нужно совершенствовать, вносить поправки, улучшать.

О проблеме наслышаны

На это и надеются бывшие таможенники – офицеры СЭР, не первый год указывающие на пробелы в законодательстве. Сказать, что их не слышат, нельзя.

– В 2016 году при Администрации Президента Республики Казахстан прошло совещание, воп­рос включения стажа службы в таможенных органах в выслугу лет был одобрен, – рассказал Мурат. – У нас протокол есть. Тогда же глава Правительства Карим Масимов поручил Минфину, Мин­экономики и другим ведомствам провести необходимые расчеты. Аналогичное поручение в сентяб­ре 2016 года дал Премьер-министр Бахытжан Сагинтаев. Эта работа была выполнена, результаты направлены в Национальную комиссию по модернизации. Когда их рассмотрят, нам неизвестно.

«Казахстанская правда» попросила прокомментировать ситуацию главу Министерства финансов Бахыта Султанова, в чьем ведении находится Служба экономических расследований Комитета госдоходов. В своем ответе Минфин, сославшись на упомянутые выше статью 84 Закона РК «О правоохранительной службе» и Правила исчисления выслуги лет, дополнительно сообщил следующее: «Данное предложение неоднократно выносилось на рассмотрение различных рабочих групп при Генеральной прокуратуре и Парламенте РК. Однако до настоящего времени указанное предложение поддержано не было. Сейчас Минфином осуществляется комплексная проработка вопроса относительно пенсионного обеспечения бывших сотрудников таможенных органов с подготовкой соответствующих расчетов необходимых дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета, которые потребуются для его решения. После завершения данной работы предполагается вынести указанный вопрос на рассмотрение Национальной комиссии по модернизации. Вмес­те с тем положительное решение вопроса включения стажа службы в таможенных органах для исчис­ления выслуги лет для назначения пенсий требует приведения в соответствие действующего законодательства».

Словом, подсчеты и расчеты неспешно продолжаются. Как подчеркнули в Минфине, по закону офицеры СЭР после увольнения вправе в течение 30 дней поучаствовать во внутреннем конкурсе на вакантные админист­ративные должности корпуса «Б». Майор Мурат Байсылбаев кивает головой: действительно, возможность участвовать в конкурсе есть. Только велики ли шансы на успех, когда тебе за 55?

– Сейчас по всей республике меньше 100 действующих сотрудников СЭР, которые раньше были таможенниками и достигли предельного возраста службы, – невесело заключил офицер. – Кто-то ушел со службы, некоторых уже нет в живых. Неужели для республики, стремящейся в передовые экономики, сложно найти средства для нескольких десятков пенсионеров? Мы постоянно общаемся в чате. Увольнения идут во всех регионах, включая Астану и Алматы. Люди остаются за бортом и без денег. Кто-то учит детей, у других кредиты. У меня маме 89 лет, она сильно болеет. Мне что – жить на ее пенсию?

Обращаясь в вышестоящие инстанции, попавшие под увольнение офицеры СЭР написали: «Больше 20 лет мы добросовестно служили в правоохранительных подразделениях. Занимались оперативно-розыскной деятельностью, расследовали уголовные дела. Надеемся на справедливость и защиту наших конституционных прав».