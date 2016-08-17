Елена ГОРИЧЕВА: Горжусь своей девочкой!

Карина – выпускница школы-интерната для одаренных в спорте детей, мастер спорта международного класса РК по тяжелой атлетике. Заниматься этим видом спорта она начала в 15 лет. На чемпионате РК завоевала золотую медаль и лицензию для участия в Олимпиаде.В сумме двоеборья в Рио штангистке из Талдыкоргана удалось поднять 243 кило­грамма, что обеспечило 23-летней Карине Горичевой «бронзу» Олимпийских игр.– Несмотря на то что в раннем детстве Карина была достаточно худощава, спортивный дух и воля всегда были у нее в характере. Поэтому еще до школы я отдала ее в секцию каратэ под руководство известного тренера Зайны Бетировой. У нее был особенный спортивный дух, даже мальчики всегда от нее плакали, когда выходили в спарринг. Всегда говорили: «Я не буду с Кариной драться, она больно бьется», – рассказывает Елена Горичева.Елена Алексеевна, будучи еще школьницей, сама тяготела к спорту, однако в силу жизненных причин вплотную посвятить жизнь спорту не получилось.– Я помню, как мне учителя говорили: «Лена, иди поступать на физкультурный». Но не сложилось. Потом у меня появилась мечта, чтобы мои дети связали свою жизнь со спортом. И вот моя мечта сбылась, – поделилась Елена Алексеевна.Старшая дочь Зарина с 1-го по 11-й классы занималась художественной гимнастикой, неоднократно выступала и занимала самые высокие места в различных соревнованиях.– Но после окончания школы дочь решила, что спорт – это не для нее, и занялась другим делом. Что не скажешь о второй – Карине. До 8-го класса она проучилась в школе, где я сама по сей день работаю. Затем я определила ее в областную школу-интернат для одаренных в спорте детей в Талдыкоргане. Некоторое время она занималась стрельбой из лука, но в один момент враз приняла абсолютно неожиданное решение заняться тяжелой атлетикой. Я ей сказала: «Доня, какая тебе тяжелая атлетика, это мужской вид спорта», она же уперлась, и все! – говорит Е. Горичева.Хорошее спортивное упрямство и целеустремленность всегда помогали ее дочери.– Всего за три месяца Карина тогда выполнила нормативы кандидата в мастера спорта. Конечно, это большая заслуга ее тренеров. Я и сейчас глубоко благодарна всем, кто многому научил мою дочь. Ее выступления на Олимпиаде я, конечно, ждала с нетерпением. А когда оно наступило, не могла найти себе места, ходила по комнате туда-сюда. Думаю, Карина просто разволновалась, ведь это ее первая Олимпиада. Видимо, из-за этого и не получилось взять заветное «золото». Но у нас все еще впереди! – уверена мама бронзовой призерки.На вопрос о личной жизни Карины Елена Алексеевна с улыбкой ответила: «замуж нам еще рано ее выдавать, надо многого добиться, покорить новые высоты в мировом спорте».Друзья, среди которых, кстати, много юношей, говорят о Карине как о девушке веселой и общительной. В жизни у нее много увлечений. К примеру, Карина очень любит петь в караоке. Ну и как большинство девушек она – сладкоежка.– Я горжусь своей девочкой. Она у меня молодец! – говорит Елена Алексеевна.