Елена Рыбакина из-за травмы снялась с турнира в Дубае

Казахстанская чемпионка Открытого чемпионата Великобритании 2022 года и финалистка Australian Open-2023 Елена Рыбакина снялась с одиночного и парного разрядов турнира в Дубае (ОАЭ) из-за травмы поясницы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка должна была встретиться с американской спортсменкой Коко Гауфф (6-я ракетка мира), в парном разряде Рыбакина должна была сыграть вместе с Анастасией Павлюченковой с Кимберли Циммерман и Моникой Никулеску.

Теперь Гауфф поборется в четвертьфинале с соотечественницей Мэдисон Киз.

Отметим, что казахстанка на данный момент занимает 10-ю строчку мирового рейтинга WTA.