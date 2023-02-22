Елена Рыбакина из-за травмы снялась с турнира в Дубае
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Казахстанская чемпионка Открытого чемпионата Великобритании 2022 года и финалистка Australian Open-2023 Елена Рыбакина снялась с одиночного и парного разрядов турнира в Дубае (ОАЭ) из-за травмы поясницы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанская теннисистка должна была встретиться с американской спортсменкой Коко Гауфф (6-я ракетка мира), в парном разряде Рыбакина должна была сыграть вместе с Анастасией Павлюченковой с Кимберли Циммерман и Моникой Никулеску.
Теперь Гауфф поборется в четвертьфинале с соотечественницей Мэдисон Киз.
Отметим, что казахстанка на данный момент занимает 10-ю строчку мирового рейтинга WTA.