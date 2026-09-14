Елена Рыбакина официально стала первой ракеткой мира

Теннис

Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина официально возглавила мировой рейтинг WTA

Фото: НОК РК

Обновлённый топ-лист был опубликован 14 сентября по итогам завершившегося US Open-2026. Казахстанская теннисистка поднялась на первую строчку, сместив с неё Арину Соболенко (Беларусь), сообщает Kazpravda.kz

Для Рыбакиной это первое лидерство в мировом рейтинге в карьере, отметили в Национальном олимпийском комитете.

Кроме того, теннисистка стала первым представителем Казахстана в истории, возглавившим мировой рейтинг в одиночном разряде среди мужчин или женщин.

Первое место Рыбакина гарантировала себе ещё по ходу US Open, выйдя в полуфинал турнира. В дальнейшем казахстанка дошла до решающего матча и завоевала титул, победив в финале Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

Для Рыбакиной победа в Нью-Йорке стала первым титулом US Open в карьере и третьей победой на турнирах серии Grand Slam.

#теннис #Рыбакина #победа #ракетка

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