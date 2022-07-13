Победительница Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отменила свой визит в Алматы, запланированный на 13 июля, передает Каzpravda.kz.

"Дорогие алматинцы! Сегодня я планировала прилететь к вам, чтобы разделить радость нашей победы на Уимблдоне. К сожалению, физическое переутомление и эмоциональная нагрузка последних дней сказались на моём самочувствии. Я вынуждена взять перерыв на восстановление. Я обязательно приеду в ваш замечательный город в следующий раз.

Благодарю вас за понимание и поддержку!" – говорится в обращении спортсменки, опубликованном Федерацией тенниса Казахстана.

Напомним, в финале турнира Большого шлема 9 июля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) одержала победу над представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер. Спортсменку с сенсационным достижением поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Указом Президента Рыбакина была награждена орденом "Достық" ІІ степени.