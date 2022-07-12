Фото: Kazpravda.kz
Спорт
Елена Рыбакина ответила на высказывание о "продукте российской школы тенниса"
Диасов Ораз
корреспондент

Победительница престижного Уимблдонского турнира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на пресс-конференции в городе Нур-Султане прокомментировала высказывание российского теннисиста Евгения Кафельникова о том, что она "продукт российской школы тенниса", передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Мне повезло, я занималась в детстве, не предполагая, что буду профессиональным игроком. Для меня это было просто времяпрепровождением после школы. Так что от каких-то финансовых вопросов родители меня ограждали, за что им большое спасибо. На меня никогда не было давления в этом плане. Все происходило только потому, что видели мое желание, как я хочу тренироваться, но вот этих вопросов я не знаю", – сказала Рыбакина.

Елена подчеркнула: "если бы не Казахстан, не знаю, где бы сейчас была".

"При переходе я была юниором. Готовым продуктом назвать юниора невозможно. Переход из юниоров во взрослую профессиональную карьеру очень сложный. Помимо того, что у тебя должна быть хорошая команда вокруг, не у каждого получается вообще, в принципе, продолжать на профессиональном уровне, а добиваются вершин – единицы. Мне в этом плане очень повезло. Поэтому с таким высказыванием я, конечно, не согласна", – резюмировала спортсменка.

Популярное

Все
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Внешние и внутренние факторы играют против тенге
Воздушный шар в центре города – явление само по себе редкое, но если он еще и падает...
Перспективы края Великих гор
Время искать новые решения: эксперты высказались о диверсификации казахстанского экспорта
Переполох вокруг ТЭЦ-2 поднялся в СМИ и соцсетях Петропавловска
Аксакал шагает по стране
В магазине торгуют за спасибо!
Священна земля Казахстана
Пятый район появился в Шымкенте
Осторожно, вода!
Талант из Улытау
Пусть загрязнитель платит
Каникулы с книгой
Золотые дипломы выпускникам
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Перепил, убил – в тюрьму
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Закон Республики Казахстан
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Рост случаев COVID-19 в Казахстане объяснила глава Минздрава
Новая разработка поможет противостоять хакерским атакам в Казахстане
Документы передали дух эпохи
Пилотный проект по профилактике преступлений в отношении детей запустили в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Общество , Спорт
Елена Рыбакина ответила на вопрос о своем гражданстве
Спорт
Рыбакина объяснила, почему отказалась от призовых ФТК
Правительство , Спорт
"Теперь моя очередь помогать" – Рыбакина о поддержке юниоро…
Президент , Указы и распоряжения , Спорт
Токаев наградил Рыбакину орденом "Достық"

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]