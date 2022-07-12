Елена Рыбакина ответила на высказывание о "продукте российской школы тенниса"

Победительница престижного Уимблдонского турнира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на пресс-конференции в городе Нур-Султане прокомментировала высказывание российского теннисиста Евгения Кафельникова о том, что она "продукт российской школы тенниса", передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Мне повезло, я занималась в детстве, не предполагая, что буду профессиональным игроком. Для меня это было просто времяпрепровождением после школы. Так что от каких-то финансовых вопросов родители меня ограждали, за что им большое спасибо. На меня никогда не было давления в этом плане. Все происходило только потому, что видели мое желание, как я хочу тренироваться, но вот этих вопросов я не знаю", – сказала Рыбакина.

Елена подчеркнула: "если бы не Казахстан, не знаю, где бы сейчас была".

"При переходе я была юниором. Готовым продуктом назвать юниора невозможно. Переход из юниоров во взрослую профессиональную карьеру очень сложный. Помимо того, что у тебя должна быть хорошая команда вокруг, не у каждого получается вообще, в принципе, продолжать на профессиональном уровне, а добиваются вершин – единицы. Мне в этом плане очень повезло. Поэтому с таким высказыванием я, конечно, не согласна", – резюмировала спортсменка.