Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA после победы над первой ракеткой мира

Фото: Sports.kz

Елена Рыбакина, которая смогла обыграть лучшую теннисистку планеты Игу Швёнтек в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, взлетела в рейтинге, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.



На текущий час казахстанка вошла в топ-20 Live-рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), и занимает там 16-е место, у нее 1945 очков.

Данного результата Елена добилась после своей победы над лучшей теннисисткой планеты Игой Швёнтек в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Она впервые победила действующую первую ракетку мира. Теперь в активе Рыбакиной 10 выигрышей над теннисистками из топ-10.

Рыбакина в третий раз вышла в четвертьфинал турниров "Большого шлема". Два года назад это было на "Ролан Гаррос", затем в прошлом сезоне она отличилась "Уимблдоне", впоследствии выиграв титул в Лондоне.

Теперь, первую ракетку Казахстана на пути к полуфиналу одиночного разряда ждет Елена Остапенко из Латвии. Поединок запланирован на 24 января.