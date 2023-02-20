Елена Рыбакина претендует на престижную спортивную награду

Лидер женской сборной Казахстана 10-я ракетка мира Елена Рыбакина претендует на престижную международную спортивную награду за 2022 год в номинации «Прорыв года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина, чемпионка «Уимблдона-2022» и финалистка Открытого чемпионата Австралии 2023 года, стала номинанткой международной спортивной премии Laureus World Sports. Этой наградой ежегодно отмечают спортсменов в 7 номинациях за выдающиеся достижения в предыдущем году. Laureus World Sports Awards были учреждены в 1999-м.

Процесс выявления победителей 2-этапный. Сначала группа по отбору кандидатов, состоящая из авторитетных спортивных редакторов, журналистов и комментаторов почти из 80 стран, голосует и составляют шорт-лист в каждой номинации. Процесс голосования контролируется независимыми аудиторами из PricewaterhouseCoopers LLP. Затем члены академии Laureus World Sports тайным голосованием выбирают победителей.

Каждый победитель получает статуэтку Laureus, эксклюзивно предоставленную ювелирным домом Cartier. Эта фигура весом 2,5 килограмма содержит 670 граммов серебра и 650 граммов золота.

Теннисист Роджер Федерер становился лауреатом в номинации «Спортсмен года» четыре раза подряд (в 2005-2008 годы).

Из теннисистов в этой же категории четырежды отмечали Новака Джоковича и дважды – Рафаэля Надаля.

«Спортсменкой года» 4 раза называли Серену Уильямс и 1 раз – Наоми Осаку.

В номинации «Возвращение года» по разу обладателями статуэтки становились Федерер, Надаль и Уильямс.