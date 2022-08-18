Елена Рыбакина разгромила двукратную чемпионку турниров "Большого шлема"

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В матче второго раунда казахстанка не оставила шансов двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», девятой ракетке мира испанке Гарбинье Мугурусе, разгромив со счётом 6:3, 6:1.

Следующей соперницей Рыбакиной станет американка Элисон Риске.



На этом же турнире в парном разряде Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей на старте победила Саманту Стосур (Австралия)/Латишу Чань (Китайский Тайбэй) – 6:3, 7:6 (7:5).