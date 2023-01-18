Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open - 2023

В матче второго круга она обыграла представительницу Словении Каю Юван - 6:2, 6:1.

Фото: championat.com

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг женского одиночного разряда Australian Open-2023, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче второго круга Рыбакина обыграла представительницу Словении Каю Юван - 6:2, 6:1. Встреча длилась 58 минут.

Соперница Рыбакиной определится в матче между Каролиной Муховой из Чехии и Даниэль Коллинз из США.

В первом круге Рыбакина одолела представительницу Италии Элизабетту Коччаретту - 7:5, 6:3.

Накануне вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева одержала победу над румынкой Сораной Кырстя в первом круге и вышла во второй круг Australian Open - 2023.