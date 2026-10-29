Елена Рыбакина завершит сезон первой ракеткой мира

Это стало известно после ее победы над Юлией Путинцевой со счётом 6:2, 6:3 на турнире категории WTA-500 в Токио

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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Токио, передает корреспондент Kazpravda.kz

В матче второго круга она обыграла соотечественницу Юлию Путинцеву (67-я строчка в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. По ходу матча Рыбакина шесть раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных, а также допустила одну двойную ошибку. Путинцева сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и не смогла реализовать один заработанный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, занимающей 23-ю строчку в мировом рейтинге.