Елеусинову и Дычко предстоит доказать силу казахстанского бокса – эксперты

Фото с сайта vesti.kz
В финальных поединках чемпионата мира по боксу в Катаре из наших соотечественников борьбу за награды высшего достоинства поведут Данияр Елеусинов и Иван Дычко, которым будут противостоять Мохаммед Рабии из Марокко и Тони Йока из Франции соответственно, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Интернет-портал Kazpravda.kz
обратился к известным отечественным специалистам, чтобы те поделились своими ожиданиями от сегодняшних встреч с участием казахстанских боксеров.
"На мой взгляд, оба боксера – Данияр Елеусинов и Иван Дычко – способны выиграть золотые награды. Конечно, очень хочется, чтобы ребята возвратились на родину именно с двумя медалями высшей пробы, в очередной раз доказав силу казахстанского бокса", – говорит заслуженный тренер РК Алимбек Балмагамбетов.
По мнению Балмагамбетова, несмотря на то, что соперник у Елеусинова особо неизвестный широкому кругу любителей спорта, это обстоятельство не должно вводить в заблуждение наших болельщиков.
"Марокканец на этом чемпионате продемонстрировал бокс высокого качества, иначе ему бы не удалось выйти в финал турнира", – отметил прославленный наставник.
Также именитый специалист выделил класс и технико-тактическое мастерство Елеусинова, которые должны помочь нашему соотечественнику выйти в этом противостоянии победителем.
Что касается Ивана Дычко, то Алимбек Балмагамбетов подчеркнул, что у него в противниках соперник посерьезнее.
"Француз будет стараться навязать Ивану свой бокс, вытягивать его на ближний бой, Дычко необходимо следовать четкому плану тренерского штаба и выполнить все задания, в этом случае у боксера из Франции минимальные шансы. Я бы посоветовал Елеусинову с Дычко не опережать события, а действовать в привычной для себя манере", – сказал тренер чемпиона мира 2003 года Галиба Джафарова.Ветеран казахстанского бокса считает, что у наших боксеров хорошие шансы на успех.
Своим мнением мы попросили также поделиться известного ветерана Мадихана Сауданбекова.
"Данияр с Иваном демонстрируют качественный бокс, оба большие мастера, и, я думаю, они должны справиться со своими оппонентами", – говорит почетный президент федерации бокса Алматинской области.
"Елеусинов на протяжении нескольких лет доказывает свое превосходство над соперниками и не зря дважды подряд признается АИБА лучшим боксером планеты. Если в психологическом отношении наш боец подойдет в финалу во всеоружии, то он не должен испытать проблем со своим визави. Иван также имеет большой опыт, не единожды поднимался на пьедестал почета крупных официальных стартов, так что бой против Тони Йока должен провести на должном уровне и наконец выиграть золотую награду чемпионата мира", – отметил заслуженный деятель спорта.
Напомним, финальные поединки любители бокса смогут посмотреть в прямом эфире по телеканалу KAZSPORT. Время начала трансляции – 22.00 по времени Астаны.