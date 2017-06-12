Элеватор в Костанае снесут после нескольких ЧП с детьми

Общество
После нескольких ЧП с участием детей власти Костаная решили снести опасное здание элеватора, сообщает alau.kz.

Сейчас здание элеватора заброшено и у него нет собственника. После произошедших случаев с участием детей указанное здание решено снести.

"После ЧП принято решение избавиться от опасного здания. Решено передать данный участок земли для строительства новых объектов", – сообщили в акимате.

По информации заместителя руководителя Северного РАОСО КЧС МВД РК Сергея Шмидта, в данном здании нельзя находиться – оно находится в аварийном состоянии.

Напомним, 15 мая в заброшенном здании элеватора играли дети. Девочка сорвалась с высоты и получила серьезные травмы. В этом же здании несколько лет назад погиб ребенок.

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