Элеватор в Костанае снесут после нескольких ЧП с детьми

После нескольких ЧП с участием детей власти Костаная решили снести опасное здание элеватора, сообщает alau.kz.
Сейчас здание элеватора заброшено и у него нет собственника. После произошедших случаев с участием детей указанное здание решено снести.
"После ЧП принято решение избавиться от опасного здания. Решено передать данный участок земли для строительства новых объектов", – сообщили в акимате.
По информации заместителя руководителя Северного РАОСО КЧС МВД РК Сергея Шмидта, в данном здании нельзя находиться – оно находится в аварийном состоянии.
Напомним, 15 мая в заброшенном здании элеватора играли дети. Девочка сорвалась с высоты и получила серьезные травмы. В этом же здании несколько лет назад погиб ребенок.
Сейчас здание элеватора заброшено и у него нет собственника. После произошедших случаев с участием детей указанное здание решено снести.
"После ЧП принято решение избавиться от опасного здания. Решено передать данный участок земли для строительства новых объектов", – сообщили в акимате.
По информации заместителя руководителя Северного РАОСО КЧС МВД РК Сергея Шмидта, в данном здании нельзя находиться – оно находится в аварийном состоянии.
Напомним, 15 мая в заброшенном здании элеватора играли дети. Девочка сорвалась с высоты и получила серьезные травмы. В этом же здании несколько лет назад погиб ребенок.