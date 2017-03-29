​Элитные семена и далее по списку

Итоги социально-экономического развития Костанайской области за 2016 год говорят о положительной динамике в АПК. Выпуск продукции сельского хозяйства составил более 324 млрд тенге, в том числе растениеводства – 224 млрд тенге, животноводства – 98 млрд тенге. Индекс физического объема – 102,3%.

Но решение поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана задач по увеличению объемов производства и повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции является для региона делом актуальным. На 2017–2021 годы принята государственная программа развития комплекса, в которой определены приоритетные направления, в том числе существенное повышение эффективности производства. От того, насколько качественно будет проведена нынешняя посевная, будут зависеть показатели не только аграрного сектора, но и социально-экономические индикаторы в целом.

В основе хорошего урожая – семена. Объемы приобретения сельхозформированиями элитных семян за последние три года уменьшились с 11,9 тыс. тонн в 2014 году до 8,6 тыс. тонн в 2016 году, констатировал в своем докладе на областном агросовещании первый заместитель акима региона Гауез Нурмухамбетов. В результате сортообновление снизилось с 2% до 1,5% вместо рекомендуемых 3,5%. Это привело к тому, что во многих хозяйствах сохраняется тенденция увеличения площадей, засеваемых семенами массовых репродукций. И это при том, что элитные семена в текущем году будут субсидироваться до 70% стоимости приобретения.

А от худого семени, как говорится, не жди хорошего племени. За три года на хлебоприемных предприятиях количество зерна 3-го класса снизилось с 56% до 39%, а объемы 4-го и 5-го класса возросли с 36% до 56%. Тогда как, к примеру, крестьянское хозяйство «Талах» Карасуского района, используя пшеницу сорта «Тобольский» алтайской селекции, в 2015 году получило по 36 ц/;га, а в 2016 году с парового поля площадью 400 га, применив при посеве минеральные удобрения, – по 52 ц/;га, с высоким содержанием клейковины. В этом же хозяйстве, используя отечественный сорт «Любава-5», с такой же площади в прошлом году получили 42 ц/;га.

Еще одна проблема – подбор сортов по срокам созревания. Их соотношение по пшенице в прошлом году выглядело так: раннеспелые – 52%, среднеспелые – 19%, позднеспелые – 29%. Тогда как, согласно рекомендациям ученых, для области баланс должен соблюдаться в пропорции 30%, 50% и 20%. Игнорирование этого соотношения приводит к тому, что многие хозяйства с уборкой урожая попадают под осенние дожди и несут издержки из-за сложности молотьбы, потери урожайности и качества зерна. Между тем мощности государственных опытных станций позволяют производить объемы семян элиты и первой репродукции согласно рекомендациям, был бы спрос.

«Бородатой» проблемой остается также несоблюдение научно рекомендованных севооборотов и преобладание посева монокультуры. Это характерно не только для хозяйств южных регионов, где пшеница занимает от 85 до 95%, но и центральных и северных – от 77% до 81%.

В совокупности все эти факторы явились одной из главных причин массового распространения летом прошлого года грибковых заболеваний зерновых культур. Некоторые руководители сельхозпредприятий не стали «лечить» поля из-за неоправданно высоких предполагаемых затрат обработки. Но уборка показала, что в этих хозяйствах потери урожая кратно превысили возможные затраты на приобретение фунгицидов и обработки посевов.

Наконец, область не добилась выполнения намеченной структуры по посеву многих приоритетных культур. По масличным культурам посевная площадь была снижена на 37 тыс. га, крупяным – на 18 тыс. га, зернобобовым – на 44 тыс. га. Между тем специалисты областного звена рекомендуют товаропроизводителям обратить внимание, например, на такие востребованные и экономически выгодные культуры, как нут и чечевица, рыночная стоимость которых превышает 230–250 тыс. тенге за тонну.

Общий план посевной кампании в регионе таков. Площадь сельхозкультур составит 5,2 млн га. Из них яровой сев – 4,7 млн га. Зерновые будут размещены на 4,1 млн га, или 79% ко всей посевной площади. Из них пшеницы – 70%. По сравнению с прошлым годом увеличатся площади зернофуражных, мас­личных, яровых кормовых, овощей и картофеля.

Что касается сроков – намечено до 1 июня повсеместно завершить весь яровой сев. В прошлом году не уложились в оптимальные сроки сева зерновых, и в период с 1 по 5 июня было посеяно более 140 тыс. га. Убирать пришлось глубокой осенью…