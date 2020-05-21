Элитные сорта конопли выращивал житель Нур-Султана

Комитет национальной безопасности РК пресек деятельность по незаконному культивированию наркосодержащих растений у жителя Нур-Султана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации пресс-службы, Департаментом КНБ РК по Нур-Султану совместно с Центральным Аппаратом КНБ РК задержан причастный к незаконному культивированию наркосодержащих растений методом "гидропоника".
"В ходе обыска изъяты кусты каннабиса элитных сортов (рыночная стоимость порядка 4,5 миллиона тенге), увлажнитель воздуха, специальные нагревающие лампы, система вентиляции и капельного орошения, а также высушенные листья марихуаны, электронные весы и упаковочный материал", – говорится в сообщении.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.1, ст.300 Уголовного кодекса РК.
По изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза. Досудебное расследование продолжается.