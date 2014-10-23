Политика Элизабет да Кошта высоко оценила правозащитную деятельность КПЧ при Президенте РК

Как сообщила пресс-служба КПЧ, стороны обсудили общую ситуацию с правами человека в Казахстане, передает kazpravda.kz.



К. Султанов подробно рассказал о ходе исполнения рекомендаций Комиссии по правам человека, задачах по социальной модернизации общества в рамках Послания Президента страны "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства", а также о мерах по дальнейшему укреплению межнационального и межконфессионального согласия.



Гостья была ознакомлена с новыми правозащитными проектами комиссии, в том числе со специальными – по противодействию торговле людьми и предотвращению фактов незаконной миграции. Элизабет да Кошта дала высокую оценку правозащитной деятельности КПЧ при Президенте РК и пожелала успехов в разработке специального доклада по борьбе с торговлей людьми.



В свою очередь К. Султанов поблагодарил Управление верховного комиссара ООН по правам человека и его представительство в Центральной Азии за конструктивное взаимодействие в сфере защиты и поощрения прав человека и выразил готовность к дальнейшему конструктивному сотрудничеству.



Во встрече также приняли участие представитель УВКПЧ ООН в Астане Лейла Дуйсекова и секретарь КПЧ при Президенте РК Тастемир Абишев.