Элизабет Турсынбаева завоевала серебро на "Турнире четырех континентов"
В американском Анахайме завершились соревнования у женщин в рамках "Турнира четырех континентов". Казахстанка Элизабет Турсынбаева завоевала серебряную медаль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.
После короткой программы она занимала промежуточное шестое место. В произвольной же Турсынбаева набрала 139,37 баллов, что стало ее лучшим результатом в сезоне.
В сумме Элизабет Турсынбаева набрала 207,46 баллов. Этот результат принес ей "серебро".
Японка Рика Кихира стала обладательницей золотой медали - 221,99.
Еще одна представительница Японии Майи Михара завершила выступление на третьем месте. В ее активе 207,12 баллов.
"Я рада, что выступила здесь лучше, чем на прошлых своих соревнованиях. Сегодня я впервые в рамках выступления попробовала выполнить четверной сальхов. Упала, но рада, что удалось скрутить его. Работаю над ним в программе на протяжении двух недель. Довольна, что после падения я все-таки смогла остальные прыжки выполнить без ошибок", - рассказала после выступления Турсынбаева.