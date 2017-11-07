Елизавете II предлагают извиниться за офшоры

Лидер лейбористов Джереми Корбин предложил королеве Великобритании Елизавете II извиниться за использование заграничных офшорных гаваней, если они использовались для избежания налогообложения. Об этом он заявил на конференции, отвечая на вопрос, должна ли королева извиниться за зарубежные инвестиции, сообщает news.bigmir.net.
Корбин сказал, что любой, кто вкладывает деньги в налоговые убежища в целях уклонения, должен "не просто извиняться за это, а признать то, что он делает с нашим обществом".
Отмечается, что представитель лидера лейбористов впоследствии разъяснил его слова, уточнив, что он не призывал королеву в прямом смысле слова извиниться, а считает, что "каждый, кто вкладывает деньги в офшоры, чтобы избежать уплаты налога, должен признать вред, который он наносит обществу".
После публикации очередной порции разоблачительных материалов журналистских расследований об офшорах, ВВС со ссылкой на отчет Paradise Papers сообщил, что в 2004 и 2005 годах герцогство Ланкастерское, которое управляет личными финансами королевы, инвестировало средства в две офшорные компании на Бермудских и Каймановых островах. В герцогстве, в свою очередь, заявили, что королева не нарушила никаких законов и исправно платит налоги.
Вчера, 6 ноября, 400 журналистов из 67 стран одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинациях политиков и чиновников разного уровня в рамках проекта Paradise Papers или Документы с райских островов.