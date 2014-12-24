Свежий выпуск Елка сменила «место прописки» Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Церемония зажжения главной городской елки превратилась в яркое красочное шоу с парадом Дедов Морозов и Снегурочек, которых приветствовали сотни горожан. Зрители водили хороводы вокруг лесной красавицы, смотрели праздничный концерт, поздравляли друг друга.

По сложившейся традиции новогодние елки поя­вились также на площади Аль-Фараби и в сквере им. Шамши Калдаякова. На установку трех лес­ных красавиц, закупку и монтаж светодиодной иллюминации в уходящем году власти выделили из городской казны 25,8 млн. тенге. Кроме того, Шымкент украсили 172 малые архитектурные формы. Снежинки, елочки, олени и прочие элементы праздничного убранства потребовали затрат в 18 млн. тенге.



