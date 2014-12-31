Свежий выпуск Елки, «Валенки», + 30… Наталья КУРПЯКОВА

В Шарджу (ОАЭ) приехали показать свое мастерство юные вокалисты, инструменталисты, художники, детские театры и театральные студии, ребята, которые пробуют свои силы в цирковом искусстве и мире моды. Соперниками студии «Шанырак» стали хореографические ансамбли из России.



– Нашей студии уже 15 лет, – рассказал ее руководитель, хореограф Наталья Дорофеева. – «Шанырак» – неоднократный участник и лауреат городских и республиканских конкурсов, трехкратный победитель Казахстанской танцевальной олимпиады. В конкурсе детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам» участвовали трижды, каждый раз были в числе призеров.



Опыт, конечно, вещь хорошая, но к конкурсу готовились серьезно, и за победу пришлось побороться. В номинации «Эстрадный танец» участницы возрастной группы 9–12 лет с танцами «Я не шмакодявка» и «Валенки» получили дипломы лауреатов третьей степени, такой же результат – у девочек группы 10–14 лет, которые исполняли композиции «Молитва» и «Алабама». А в старшей возрастной группе (13–16 лет) номера «Испания» и «Джайв», которые представили трио танцовщиц – Дарья Петрова, Кристина Воробьева, Дарья Проскурякова, признали самыми лучшими – девушкам вручили кубок и дипломы лауреатов первой степени.



– Студия «Шанырак» настолько понравилась партнерам конкурса, что нас пригласили выступить на эстрадной площадке в Шардже. Зрители встретили нас очень тепло, даже восторженно. И после выступления выстроилась очередь, чтобы сфотографироваться с казахстанскими танцорами, – говорит хорео­граф. – Мы очень довольны!



Разумеется, нашлось время и для отдыха. В отеле стояла наряженная новогодняя елка, а за окном – температура + 30. Девчонки купались и загорали, посетили аква- и зоопарк, ознакомились с местными достопримечательностями. Впечатлений, рассказов, фотографий – масса. Но главное, им досталось немного лета среди зимы – такое вот предновогоднее чудо.