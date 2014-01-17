«Елікті» – это классно!

– За время существования базы мы стали ее четвертыми собственниками, приобретя ее в 2009 году, – рассказывает директор по развитию ГЛБ «Елікті» Сакен Айткали. – Мы приступили к масштабной работе по ее реконструкции и развитию, кардинально поменяв концепцию и разработав планы по смене архитектурного и рельефного облика нашего горнолыжного комплекса. Мы провели очень большой объем земляных работ по выравниванию склонов и в итоге подготовили пять трасс для лыжников и сноубордистов, которые теперь делятся на три категории в зависимости от спортивной подготовки наших гос­тей. Для начинающих предназначен ровный, широкий и пологий склон, а для лыжников среднего уровня и профессионалов – крутые спуски в лесных просеках с крутыми поворотами и перепадами. А у любителей фрирайда есть возможность погонять по «пухляку» между деревьями в зимнем лесу. За эти годы была модернизирована и канатная дорога, которая стала длиннее на 100 и выше на 25 метров, а кроме того, смонтирована новая обводная станция. Также установлена система искусственного оснежения трасс, обновлен инвентарь в пункте проката, где сегодня насчитывается 300 комп­лектов горных лыж и ботинок и 50 комплектов сноубордов.

Но, пожалуй, главный результат деятельности новых хозяев – строи­тельство пятиэтажного отеля на 40 номеров, в котором сегодня ведутся отделочные работы. На цокольном этаже здесь разместились пункт проката, раздевалки, санузлы, просторная детская комната, медпункт, гардероб, а на втором – ресторан на 250 посадочных мест. Для верующих в отеле предусмот­рена комната для молитвы – намазхана.

– При этом хочу подчеркнуть, что реконструкция нашей базы, ее спортивно-оздоровительной деятельности – это постоянный и безостановочный процесс, – говорит С. Айткали. – В частности, мы планируем построить бассейн. А приобретенное нами оборудование искусственного оснежения позволит открывать сезон на месяц раньше, не дожидаясь снега сверху, а впоследствии продлить его на полмесяца, и таким образом мы сможем принимать у себя любителей горнолыжного спорта в течение 4–4,5 месяца.

А в том, что наша гостиница будет заполнена, мы уверены, – твердо заявляет мой собеседник. – Ведь в радиусе 800 километров вокруг нас в северном регионе республики нет горнолыжных баз такого уровня, за исключением лишь «Нуртау» в Щучинско-Боровской курортной зоне, а потому мы постараемся работать так, что приток любителей этого вида спорта на базу будет только расти. В наших планах на перспективу, к примеру, установка второго и третьего подъемников, создание сноупарка с тем, чтобы на нашей горе в выходной день смогли «раствориться» 700 человек.

– А мне хотелось бы рассказать о том, как за это время выросла посещаемость нашей базы, – говорит управляющая ГЛБ «Елікті» Ольга Дельдерова. – В первую зиму мы обслуживали в день от 30 до 50 человек, во вторую – более 100, а в прошлую – уже за 300. Если начинали мы с небольшого домика площадью 50 квадратных метров, то теперь будем принимать своих гостей в гостинице, где постарались учесть все интересы и запросы отдыхающих. Помню, раньше не раз приходилось видеть родителей, которые спорили о том, кому из них пришла очередь присматривать за детьми, а теперь у нас есть детская комната с игрушками и качелями, в которой с малышами занимается педагог-организатор. Что касается пункта проката, то тут имеется полный «арсенал» средств экипировки для горнолыжного спорта. Причем понимая, что этот вид спорта – удовольствие недешевое, мы по пятницам предоставляем 30-процентные скидки, стремясь к тому, чтобы отдых на нашей базе был как можно доступнее для людей, демократичнее. Ведь если мы станем ориентироваться только на толстосумов, то «Елікті» никогда не получит должного развития и не добьется всеобщего признания, заслуженной популярности в народе.

– И вообще понятие социальной ответственности бизнеса нам близко, несмотря на то что «Елікті» в настоящее время находится в стадии становления, – считает своим долгом особо отметить С. Айткали. – Мы предоставили работу и стабильный заработок 35 жителям соседних деревень, оказываем посильную помощь Садовому сельскому округу, на территории которого находится база, а также Березняковской средней школе. В частности, приобретаем подарки на День пожилых и школьникам на Новый год, выделяем свою спецтехнику, когда требуется расчистить дороги от снежных заносов, добровольно участвуем весной в субботниках по благоустройству и очистке территорий, откликаемся на все просьбы и пожелания, поступающие из сельского акимата.

Вообще же, что касается взаимоотношений с органами местной власти, хотелось бы выразить нашу благодарность и признательность Зерендинскому районному акимату, его отделу предпринимательства, а также областному управлению туризма в лице его руководителя Шынарбека Батырханова, которые буквально холят и лелеют нас. Они нас здорово поддерживают во всех делах и начинаниях, уделяют «Елікті» пристальное внимание. Наша база считается знаковым объектом в районе, а потому она была внесена в Карту индустриализации Акмолинской области.

Узнав о том, что Сакен и Ольга приехали сюда с семьями из Астаны, куда они в свое время перебрались из родного Алматы, не мог не задать им провокационный вопрос: «Так вы сюда всерьез и надолго?»

– Навсегда! – твердо заверили они меня. – За четыре года привыкли к здешнему климату, к людям, а Кокшетау стал для нас родным городом. Сам я по-настоящему увлекся горнолыжным спортом пять лет назад, и вместе с «Елікті» для меня он стал теперь делом жизни.

Развитию этой горнолыжной базы большое значение придает главный турист области Ш. Батырханов.

– Для нас как ведущего курортного региона республики «Елікті» играет исключительно важную роль, – говорит Шынарбек Буркутбаевич. – Летом прошлого года в ходе встречи с руководителями северных областей Глава государства дал поручение по развитию курортных территорий, в том числе Зерендинской зоны отдыха. И это не случайно, потому что Зерендинский природный комплекс является надежным резервом для роста туристических возможностей столичного региона. Благодаря ему должна снижаться нагрузка на Щучинско-Боровскую курортную зону. Что же касается ГЛБ «Елікті», то благодаря своей уникальности она приобретает особую ценность, скажем, для той же Астаны. Ведь в период передислокации столицы Казахстана туда приехало много алматинцев, среди которых немало любителей активного зимнего отдыха, привыкших к Чимбулаку. А теперь своего рода отдушиной для них становится пусть небольшой, но местный «Чимбулак», куда они могут приехать на выходные дни для занятий горнолыжным спортом. К тому же у ГЛБ «Елікті» отличные перспективы для развития материально-технической базы. Здесь до 2020 года планируется создание искусственного водоема с его зарыб­лением ценными породами рыб. Есть намерение также открыть тут школу подготовки мастеров горнолыжного спорта. Постепенно повышается интерес кокшетаусцев к этому виду спорта, а растущий спрос порождает предложения, на которые энергичные и инициативные руководители ГЛБ «Елікті», уверен, не поскупятся и способны удовлетворить все запросы любителей активного зимнего отдыха. Сегодня, к примеру, приезжающая сюда с родителями взыскательная многочисленная детвора в восторге от малого подъем­ника – «бэби лифта», который позволяет им без устали взбираться на здешние горы и вихрем спускаться на «воздушных подушках», что доставляет ребятишкам неописуемое удовольствие!

Несмотря на то что день нашего приезда на базу выдался морозным и ветреным, здесь было немало посетителей. Нам удалось поговорить с некоторыми из них. Очень довольными от полуторачасового катания на лыжах были проректор по воспитательной работе Кокшетауского госуниверситета им. Ш. Уалиханова Аманай Сейткасымов и его сын программист Аль-Фараби.

– Я регулярно приезжаю в «Елікті» с прошлого года, и мне нравится здесь отдыхать, а мой отец приехал только во второй раз, – говорит Сейткасымов-младший. – Меняя сложность спуска, я дошел до седьмого уровня, а папа – до четвертого. Оба получили мощный заряд бодрости и энергии на предстоящую рабочую неделю. Отметил для себя одно здешнее новшество – в пункте проката появились новые утепленные защитные шлемы, что весьма кстати.

А вот семиклассница из Кокшетау Диана Жанайдарова и ее братишка Арлан приехали сюда со своим дедушкой для того, чтобы покататься на санках-«ватрушках» с горы. Оба, основательно накатавшись, восстанавливали силы в машине горячим чаем из термоса и бутербродами с колбасой, которыми их снабдила заботливая мама.

– Классно! – так лаконично и эмоционально оценил Арлан свой загородный отдых. Ну что тут скажешь – устами младенца глаголет истина!

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау