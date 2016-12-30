Елочка, зажгись!

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Людмила МАНАННИКОВА
Верненский бал

Итак, мы с вами в… январе 1902 года. Прислушайтесь: звучит мазурка. В Дворянском собрании Верного публика отмечает Рождество. Вот как описывает это событие корреспондент газеты «Туркестанские ведомости» граф Валериан Вега: «Костюмы маркизов, напудренные парики, плавные и размеренные движения, глубокие поклоны кавалеров и низкие реверансы дам создают фантастическую картину. Танец закончен, начинается болеро…

Мы переносимся в смеющиеся долины Андалузии. Нервный и пылкий треск кастаньет, гибкие движения танцовщиц, блеск шитых золотом костюмов – кажется, само жгучее солнце счастливого юга вселилось в этот танец... А дальше – танцы средневековой Германии, Франции времен Ришелье, польская мазурка»…

Интересен вывод, который делает автор, описывая рождественский бал: «У нас здесь, на далекой окраине, есть сплоченное, дружное и крепкое общество культурных людей… Есть любовь к изящному и красивому…»

Те же «Туркестанские ведомости» печатают много сообщений о новогодних елках, в том числе для бедноты. Верненская воскресная школа устроила «интернациональную елку», пригласив на нее киргизов, сартов, татар, русских, и все они дружно выплясывали «русскую»… А на одном из праздников додумались нарядить… карагач. Дети танцевали и пели рядом с карагачом не хуже, чем около елки, а затем получили традиционные кульки с подарками… Словом, за сто с лишним лет проведение новогодних праздников сильно не изменилось.

В городе Верном елочный базар был небольшой. Проще было дать прислуге гривенник, и через час она доставляла зеленую елочку. Веселье Рождества плавно переходило в празднование Нового года. Об этом можно судить по сохранившемуся расписанию коммерческого собрания за 1913 год.

«25 декабря. Взаимное поздравление с праздником. 26 декабря. Спектакль «Обездоленный». 27 декабря. Костюмированный маскарад с живыми картинами. 28 декабря. Спектакль труппы «Нарывы жизни». 29 декабря. Премированный маскарад. 30 декабря. Детский праздник – электронная елка с подарками с 6 до 10 вечера, по окончании – семейный вечер, танцы для взрослых. 31 декабря. Танцевальный вечер, кабаре, дивертисмент и встреча Нового года».

Причем Новый год праздновали с размахом – 10 дней. Правда, Деда Мороза тогда не было. Он появился лишь в 1910 году и первоначально был отрицательным персонажем – злобным, сварливым стариком, хозяином трескучих морозов и вечного льда. И имя у него было соответствующее – Дед Карачун.

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ТЮЗ – это новогоднее чудо

У большевиков с празднованием Нового года были в целом положительные отношения, хотя и не без недоразумений. Поначалу устраивать новогодние елки было не рекомендовано, но уже 28 декабря 1935 года в «Комсомольской правде» появилось письмо-обращение к комсомольцам «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». «В дореволюционное время, – говорилось в нем, – буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны?»

И когда 7 ноября 1945 года Наталия Ильинична Сац создала в Алма-Ате первый в стране Театр юного зрителя, то первым делом она возобновила прекрасные традиции новогодних елок. Как это было важно для обездоленных войной детей! Вот как вспоминали о первых новогодних тюзовских елках его первые зрители.

Лина Логинова, сестра одного из первых актеров ТЮЗа Павла Ильича Поторока:

– Ах, какие были новогодние елки! Я каждый раз ждала это новогоднее чудо! В театр впускали детей небольшими партиями по 40–50 человек, и с каждой группой разыгрывался отдельный спектакль. Мы искали какие-то ключи от новогодней елки, проходили сквозь несколько залов, каждый из которых был украшен по-своему. Детей встречали сказочные персонажи, которые помогали им добраться до заветных ключей, которые были заморожены в царстве Снежной королевы. Мы проходили по лестнице, украшенной сосульками, от которых веяло холодом. Наконец, на втором этаже заходили в «царство королевы», где на троне сидела Снежная королева, а Кай играл ключом. Только после этого зажигалась елка. Дети водили хоровод, пели песни, рассказывали стихи… Затем открывались двери в зрительный зал, и мы шли смотреть спектакль.

Маргарита Дахшлейгер:

– Таких елок даже в Кремле не было! Это я вам точно говорю. Помню, входят детишки, раздеваются, а вокруг уже кипит карнавал. Ребята знакомятся со сказочными героями, а молодая артистка Юля Карасева поет «Сладкую песенку». Я до сих пор помню ее слова: «Продает меня в палатке ⁄Наш советский продавец,⁄А зовут меня, ребятки, ⁄Очень сладко – леденец». Вокруг нас, детей, бегали зайчики, лисички. Но главное действие разворачивалось на втором этаже. Туда имел право зайти только тот ребенок, который исполнит песенку или стишок. А там уже стояла прекрасная елка, а вокруг нее – хоровод во главе с Дедом Морозом. Потом все спускались в зрительный зал и начинался концерт…

Толеш МАЖИКЕЕВ:

– В ТЮЗе после войны появились первые новогодние елки, что для нас, ребят, было большой радостью. Не помню, кто исполнял роли Деда Мороза и Снегурочки, а Шута помню – его играл наш любимец Юра Померанцев. Потом, уже гораздо позднее, когда я водил в театр русской драмы имени М. Лермонтова гостей, которые приезжали к нам в Алма-Атинский областной институт усовершенствования учителей из разных городов Советского Союза, они, не зная моей детской привязанности к актеру, восхищались Юрием Борисовичем, и я был очень рад этому.

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В ожидании чуда

«Каждый день в Театре юного зрителя собирается множество детей, – писала газета «Ленинская смена» 8 января 1946 года. Здесь так светло и весело, столько неожиданных радостей встречает ребят.

…Новогодний бал. В костюмах разных времен и народов гуляют маски. Из репродуктора доносится голос диктора: «Девятая маска, поднимитесь в Золотой зал, вас там ждут». И вот пушкинская Татьяна, взволнованная предстоящей встречей с Онегиным, отделяется от группы гуляющих.

А вот медведь преследует бабочку… В зрительном зале идет концерт. Со сцены льются звуки колоратурного сопрано Куклиной. А вокруг елки продолжают кружиться пары. Среди них маска, обращающая на себя внимание всех участников бала-маскарада. Ее костюм «сталинская Конституция» получает на балу первый приз. А сверх яркая бабочка – второй приз».

Будучи активисткой ТЮЗа конца 50-х – начала 60-х годов, также участвовала в новогодних елках. Мы, дети, наряжались в костюмы зайчиков, лисичек, других лесных зверюшек и помогали актерам вести праздник. Помню замечательного Лешего – актера Геннадия Листопадова, в которого я была немного влюблена…

ТЮЗ и сегодня не отстает от славных традиций, заложенных Наталией Сац. В эти новогодние праздники юные зрители побывают на спектакле «Щелкунчик», а затем их ждет представление у новогодней елки с играми, песнями, танцами, подготовленное актрисой театра Татьяной Костюченко.

Новый год с его снежинками, елочными гирляндами, фейерверками, запахом апельсинов и вечной загадкой жизни нельзя не любить. И хотя мы давно уже вышли из детского возраста, все равно с нетерпением ждем новогоднего чуда, верим, что Новый год обязательно принесет много приятных сюрпризов, и все в нашей жизни будет хорошо!

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