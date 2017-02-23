Свежий выпуск
​Эмба полезная и безопасная
Лаура Тусупбекова

А не принять, в частности, данные нововведения, да и, собственно, сам законопроект с поправками причин нет, ибо взаимоотношения кредитора, коллектора и должника уже давно требовали юридического статуса. Работа над документом строилась в тесном взаимодействии депутатского корпуса, разработчиков и общественности.

– В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы были приняты следующие поправки: определены особенности досудебного урегулирования коллекторским агентством либо кредитором задолженности должника, установлено право должника на урегулирование своей задолженности в досудебном порядке, – проинформировала депутат Татьяна Яковлева.

«Добро» Мажилиса во втором чтении получили и законодательные поправки по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиа­ции. В частности, согласно им, планируется ведение учета беспилотных летательных аппаратов – так называемых дронов – и введение требований по передаче данных о планируемых полетах. Эксплуатантов воздушных судов легкой и сверхлегкой авиации освободят от уплаты сборов за аэро­навигационное обслуживание.

Кроме того, пилотам малой авиации предоставляется право выбора проходить медицинское освидетельствование в авиационном медицинском центре или у авиационного медицинского эксперта. Аэропорты, обслуживающие менее трехсот тысяч человек в год, перейдут на упрощенную процедуру утверждения тарифов.

– В ходе работы рабочей группы депутатами внесены поправки, направленные на отнесение потреб­ления табачных изделий на борту воздушного судна к ситуациям, угрожающим безопасности полета, – сказал депутат Мейрам Пшембаев.

И вчера же Мажилис рассмотрел ратификационный законопроект – Протокол между Казахстаном и Россией о мерах по прекращению действия соответствующих документов относительно полигона Эмба. В рамках данного протокола Россия передает Казах­стану арендованные земельные участки, движимое и недвижимое имущество в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, либо возмещает стои­мость имущества с учетом его износа. По информации заместителя министра обороны Талгата Мухтарова, согласно положению протокола, прием-передача полигона Эмба будет осуществляться совместной комиссией, образованной из уполномоченных представителей сторон.

– Земельные участки полигона передаются в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоя­нии. Претензий к российской стороне по исполнению обязательств по использованию полигона не имеется, – подчеркнул заместитель министра обороны.

Отвечая на вопросы депутатов о том, что даст вывод полигона из аренды, Талгат Мухтаров отметил, что это благоприятно отразится на экономическом развитии региона, в частности, возвращаемые земли могут быть использованы в интересах предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, организаций, осуществляющих деятельность в области разведки и добычи полезных ископаемых. Участки полигона могут быть использованы под строительство социально значимых инфраструктурных проектов на территории Актюбинской области.

Однако мажилисмены озабочены не только перспективой экономической выгоды, а прежде всего тем, пригодны ли земли полигона после испытаний. И хотя он по прямому назначению не использовался с 2008 года, данный вопрос вызывает тревогу. Депутат Айгуль Нуркина в связи с этим поинтересовалась, проводилась ли экологическая экспертиза земель полигона.

По информации Талгата Мухтарова, в процессе подготовки протокола производились облет территории полигона на вертолете, забор проб почвы, были произведены космические съемки.

– По заключению проведенных исследований, загрязняющих и ядовитых веществ в окружающей среде и в почве выше предельно допустимых норм не выявлено, – сообщил заместитель министра обороны.

Также он добавил, что этот полигон не является ядерным, поэтому жалоб со стороны жителей, местных органов власти о заболеваниях населения не поступало.

Мажилисмен Александр Суслов, напомнив печальный опыт передачи подобных полигонов, когда принимающей стороне в наследство оставался никому не нужный, как выразился депутат, «хлам и металлолом», как это было в свое время в Приозерске, спросил, каким образом в настоящее время обеспечивается сохранность движимого и недвижимого имущества полигона?

Как отметил Талгат Мухтаров, еще в 1999 году Россия передала Казах­стану все движимое и недвижимое имущество, находившееся на полигоне. Недвижимое имущество полигона Эмба – это казарменно-жилищный фонд, который состоит из 16 зданий. Он до 2010 года охранялся российской стороной. В 2010 году 15 зданий передано в коммунальную собственность Актюбинской области, одно здание передано на баланс Минобороны. Россия оставила себе только 308 тыс. га земельных участков в виде боевых полей, а также район падения ракет и снарядов. Эти территории в связи с отсутствием имущества охране не подлежали. Что касается движимого имущества, которое состоит из автомобильной техники, измерительных приборов, радиоло­кационных измерительных аппаратов, то оно также было передано на баланс Минобороны и использовалось по прямому назначению.

На вопрос депутата Натальи Жумадильдаевой о том, рассматри­вается ли возможность передачи полигона в аренду другим государствам, Талгат Мухтаров ответил, что на сегодня обращений со стороны иностранных государств о сдаче в аренду полигонов, в том числе Эмбинского, не поступало.

– И мы не рассматриваем на данном этапе предоставление наших полигонов зарубежным армиям, – подчеркнул он.

Депутат Куралай Каракен, напомнив, что на территории Эмбинского полигона имеются крупные залежи хрома, нефти и других полезных ископаемых, поинтересовалась, планируется ли разработка этих месторожде­ний. По информации вице-министра по инвестициям и развитию Тимура Токтабаева, один из участков полигона Эмба в настоящее время находится в активной геологоразведке по государственному геологи­ческому изучению недр.

– Территория перспективна для открытия углеводородов, соответствующая работа в плане государственного геологического изучения проводится, после этого уполномоченным органом будет решаться вопрос о дальнейшем использовании или проведении аукциона, – ответил вице-министр МИР.

Депутаты законопроект одобри­ли. 

Популярное

Все
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
«Метаморфозы» творчества
Знание языка – большое преимущество
Косшы: статус города и реалии пригорода
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
Перспективы евразийской интеграции
Формула успеха академика Мамырова
Как финансовые пирамиды доводят казахстанцев до суицида
Как советские паломники совершали хадж в годы СССР
Эхо «большого террора»
На Совете по этике оказался после общения с населением аким в Павлодарской области
Референдум-2022: время активной информационной работы
Трогательным эхом отозвалась трагедия из эпохи криминальных 90-х
По каким причинам казахстанцы калечатся и погибают на производстве
В контексте партнерства и добрососедства
С успехом проводит казахские свадьбы на казахском языке голубоглазый житель Петропавловска Евгений Грязнов
Совет дня: скачивайте легкие вирусы на свой компьютер, чтобы помочь ему выработать иммунитет
Пещера Махамбета и другие открытия
На неделю Тараз превратился в центр высокой моды: как прошел девятый сезон Aspara Fashion Week
Справедливость будет восстановлена
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Свежий выпуск
Мечта в объективе
Свежий выпуск
День ратификаций
Свежий выпуск
Самый уважаемый күйеу бала
Свежий выпуск
Передать по цепочке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]