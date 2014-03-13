«Эмиль» готовится к рывку

Подобный рывок компания планирует совершить с помощью финансовой поддержки государства в лице АО «Аграрная кредитная корпорация», которая начиная с 2010 года занимается целевым кредитованием предприятий-переработчиков сельскохозяйственной продукции. По словам заместителя директора филиа­ла АО «Аграрная кредитная корпорация» по Восточно-Казахстанской области Нуржана Садыкова, инвестиционный проект модернизации производственных мощностей ТОО «Эмиль» реализуется на выгодных условиях кредитования, предполагающих, в числе прочих, гибкие графики погашения заемных средств.

Между тем предприятие, созданное в 1993 году, впервые прибегает к ним. Его директор Анна Никифорова-Аберле считает, что в стране, где за последние годы создано немало государственных программ, активно поддерживающих развитие аграрного сектора, производителям, перерабатывающим сельскохозяйственное сырье, гораздо проще стало воплощать в жизнь свои смелые планы.

История создания ТОО «Эмиль» начиналась 20 лет назад с небольшого цеха, перерабатывавшего тогда всего 3 тонны сырого молока в сутки. В 2009 году на предприятии внед­рена и сертифицирована на соответствие требованиям СТ РК ИСО ­9001-2001 система менеджмента качества.

На сегодня техническое оснащение компании позволяет перерабатывать до 75 тонн сырого молока ежедневно и выпускать более 50 видов молочной продукции. С помощью нового оборудования, для которого уже приготовили место на участках производственных цехов, этот объем планируется довести до 100 тонн.

В настоящее время готовы и утверждены все необходимые до­кументы, которые являются составляющей частью большого иннова­ционного проекта, и заключены договоры с поставщиками оборудования от российских и европейских производителей. Руководство предприятия не стало посвящать участников пресс-тура в более подробные планы. Оно и понятно, поскольку конкуренция среди переработчиков молока, по крайней мере, в том числе на востоке страны, сегодня имеется довольно серьезная.

Но одно известно точно: к 2015 го­ду ТОО «Эмиль» планирует начать освоение российского рынка сбыта своей продукции. К этому времени на предприятии будет налажено производство молочных продуктов, ассортимент которых будет на порядок шире имеющегося сегодня, а качество упаковки и ее дизайн, как нам сказали, кардинально поменяются.

Что касается поставщиков сырья, это крупные крестьянские хозяйства региона – «Камышинское», «Воробьев и К», «Шемонаихинское» и другие.

– Со многими из них мы идем рука об руку на протяжении не одного десятка лет, – рассказывает директор Анна Никифорова-Аберле. – И что немаловажно, большинство сельхозпроизводителей сумели расширить свой бизнес, именно благодаря государственным субсидиям. Так что и они не стоят на месте, что позволяет надеяться на то, что проблем с поставкой качественного сырья у нас не будет.

Сегодня фермеры региона имеют прямой доступ к долгосрочному финансированию и рынкам сбыта без посредников. Подобное положение вещей, как отмечается в Послании Президента народу, позволит Казахстану стать одним из крупных регио­нальных экспортеров, в том числе молочной продукции.

Как удалось выяснить, в настоящее время в инвестиционном портфеле группы компаний нацхолдинга «КазАгро» находится 373 инвестиционных проекта общей стоимостью 254,5 млрд. тенге. Причем пятую часть из них составляет направление переработки сельскохозяйственной продукции.

Только по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» с 2010 по 2013 год профинансировано 36 проектов на сумму свыше 10 461 млн. тенге.

Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск