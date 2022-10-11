Эмир Катара прибыл в Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В рамках визита завтра, 12 октября, планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

13 октября шейх Тамим бин Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.