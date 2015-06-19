Свежий выпуск
Ему все возрасты покорны
Михаил ДАРЬИНСКИЙ
Сегодня все больше и больше казахстанцев приобщаются к этой красивой настольной игре. Возможно, как бокс и борьба, бильярд становится исконно нашим видом спорта, так как есть весомые успехи на международной арене. Достаточно упомянуть имена чемпио­нов мира последнего десятилетия Каныбека Сагындыкова, Ернара Чимбаева, Алихана Каранеева и Алибека Омарова, а также победы наших соотечественников на европейских и азиатских чемпионатах и различных международных турнирах, чтобы убедиться в истинной силе отечественных мастеров.
Но речь сегодня не о них, а о так называемом массовом виде игры в бильярд людей всех возрастов. Особенно популярен он сегодня среди старшего поколения, тем, кому за 50, 60 и даже 70 лет. Они давно уже поняли, что бильярд – это очень полезная игра, которая приносит удовольствие и наслаждение, повышает адреналин в крови. Подсчитано, что за час игры человек проходит до 3–4 километ­ров, что полезно для здоровья. А какие эмоции получает играющий, когда кладет в лузу красивейший шар!? Не секрет, что в бильярд играли и играют многие известные писатели, поэты, политики, чиновники, научные работники, предприниматели, журналисты…
Вот из таких людей, так сказать ветеранов бильярдного спорта, и состоит столичный клуб «Астана кыраны» («Орлы Астаны»), которым руководит писатель и общественный деятель Садыбек Тугел. Именно по его инициативе и при поддержке Федерации бильярдного спорта Восточно-Казахстанской области и президента международного клуба «Акбар» Серика Актанова состоялся этот турнир в Усть-Каменогорске – одном из самых живописных уголков Казахстана.
В начале была командная игра по принципу «стенка на стенку»: Одиннадцать астанинцев против одиннадцати восточноказахстанцев. Здесь сильнее оказались столичные бильярдисты, которые выиграли матч со счетом 7:4 и завое­вали командный кубок.
После следующей жеребьевки состоялся первый республиканский турнир «Большой кубок Алтая», в котором приняли участие бильярдисты старше 50 лет, представлявшие несколько городов республики: Астану, Алматы, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Семей, Актобе, Павлодар, Уральск и другие. В упорной борьбе проходил каждый матч: одни шли к намеченной цели через верхнюю сетку без поражений, кто проиграл одну встречу – по нижней сетке. Полуфинала достигли самые стойкие. Ими оказались астанинцы Алтынбек Нухулы и Айдар Кунияров, алматинец Нуртлеу Имангали­улы и представитель хозяев Токтамыс Жумагулов. Полуфинальные встречи получились очень зрелищными и бескомпромиссными: никто не хотел уступать. Оба поединка завершились со счетом 2:1. С таким счетом Т. Жумагулов выиграл у А. Куниярова, а А. Нух­улы – у Н. Имангалиулы. Проигравшие получили бронзовые медали.
Финал тоже получился интригующим. Первую партию выиграл Т. Жумагулов, вторую – А. Нух­улы. Но в третьей партии полностью доминировал представитель хозяев турнира, и астанинцы не смогли увезти с собой оба кубка турнира. Золотую медаль и главный кубок соревнований по праву завоевал Токтамыс Жумагулов. Он также доказал, что не зря является почетным президентом Федерации бильярдного спорта ВКО. Второе место на таком престижном турнире – большое достижение и для Алтынбека Нухулы.
В номинации «Самый техничный игрок» был отмечен Марат Акашев, а приз «За волю к победе» получил представитель «Казахстанской правды» – Максут Иржанов, который во время коман­дных соревнований смог переиграть будущего обладателя «Большого кубка Алтая» Т. Жумагулова. Жаль, что во втором турнире нашему фотокорреспонденту не хватило удачи, чтобы выйти в полуфинал.
– Мы проверили силу игроков нашего клуба «Астана кырандары» и пришли к выводу, что тренировались не зря, – сказал руководитель клуба Садыбек Тугел. – Впереди у нас немало соревнований. В сентябре проведем свой республиканский турнир в Астане, а затем выедем на такой же турнир в Шымкент, в котором примет участие и команда ветеранов Алматы. Все это делается в целях популяризации бильярда как вида спорта и здорового образа жизни. Благодарю от имени команды наших партнеров из ВКО за гостеприимство и высокий уровень организации соревнований. Здесь мы смогли убедиться в том, что у бильярда большая объединяющая сила. Бильярд – это символ дружбы и сотрудничества. Учитесь играть в бильярд и сами познаете красоту и зрелищность этого вида спорта!

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