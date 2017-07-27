Энергетическая революция

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Анастасия Шварц
Примечательно, что свой день на выставках Куба всегда проводит именно 26 июля – в День национального восстания, один из самых важных праздников на Острове свободы. В 1953 году в этот день группа кубинских повстанцев во главе с Фиделем Кастро попыталась взять штурмом казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба. Вылазка провалилась, но эта дата осталась в истории острова как начало кубинской революции. Отмечают каждую годовщину с размахом – карнавалы, концерты, демонстрации… Кусочек праздника кубинцы привезли и в Астану. Для гостей ЭКСПО-2017 было устроено шоу «Ритмы Кубы» – с песнями, танцами, игрой на барабанах и финальным шествием к павильону Латинской Америки, где расположена национальная секция острова, которая, кстати, носит название «Энергетическая революция».

Официальную часть На­цио­нального дня Кубы на ЭКCПО-2017 открывали вице-министр иностранных дел РК Акылбек Камалдинов и президент Торговой палаты Республи­ки Кубы Орландо Эрнандес Гильен. Акылбек Камалдинов подчеркнул значимость темы, которую раскрывает ЭКСПО-2017. Наша страна уделяет большое внимание экологически сбалансированному и устойчивому развитию, и несмотря на наличие значительных углеводородных запасов, Казахстан будет активно переходить на возобновляемые источники энергии, за счет которых к 2050 году намерен производить половину общего объема электроэнергии. Как напомнил вице-министр, такая цель поставлена в нашей «Стратегии-2050» и Концепции перехода к «зеленой» экономике.

– С учетом планов Правительства РК по созданию на платформе ЭКСПО-2017 Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН полагаем, что существует большой потенциал дальнейшего взаимодействия Казахстана и Кубы по линии возобновляемой энергии и энергоэффективности, – отметил Акылбек Камалдинов, добавив, что в нашей стране знают, какое большое значение придает Гавана развитию альтернативных источников.

В свою очередь президент Торговой палаты Кубы подчерк­нул, что тема, предложенная Казахстаном для ЭКСПО-2017, как никогда важна и актуальна. Эффективное использование энергетических ресурсов – это один из ключей к решению проблем, с которыми столк­нулся мир. Он отметил, что правительство Кубы с 2014 года проводит политику развития возобновляемых источников энергии и их эффективного применения. Но всего 4,3% производимого в стране электричества вырабатывается из альтернативных источников. К 2030 году страна намерена увеличить эту цифру до 24%. Потенциал для этого есть, здесь разрабатываются и реализуются проекты по использованию энергии биомассы, ветра, солнца, воды, ведется работа по повышению энергоэффективности.

– Мы участвуем в ЭКСПО-2017, чтобы обогатить наши знания, пополнить их опытом других стран и познакомиться с самыми продвинутыми технологиями, которые будут способствовать активному продвижению нашей страны в данной сфере до 2030 года, – отметил Орландо Эрнандес Гильен.

Он также выразил уверенность, что выставка в Астане внесет значительный вклад в достижение цели всего мира, стремящегося к более эффективному и чистому производству энергии. А в двусторонних отношениях Казахстана и Кубы ЭКСПО-2017 станет еще одним этапом развития и укрепления дружбы и сот­рудничества.

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