Статьи Энергетические артерии республики Досжан НУРГАЛИЕВ

Проект "ВЛ 500 кВ Север – Восток – Юг" включает в себя целый комплекс мероприятий, связанных со строительством высоковольтных линий электропередачи мощностью 500 и 220 кВ и общей протяженностью более 1 700 км, из которых 500 кВ – 1 500 км и 220 кВ – 200 км. Сюда входят также проекты по строительству трех новых подстанций мощностью 500 кВ в Семее, Актогае и Талдыкоргане. Об этом рассказал на пресс-конференции в СЦК председатель правления АО "КЕGОС" Бахытжан Кажиев.



Кроме того, предусматривается расширение четырех действующих подстанций: 1 150 кВ – "Экибастузской", 500 кВ – "Алминской", 500 кВ – "Усть-Каменогорской" и 220 кВ ОРУ – Шульбинской ГЭС.



– Ввод в эксплуатацию высоковольт­ной линии электропередачи Экибастуз – Шульбинская ГЭС – Усть-Каменогорск увеличит пропускную способность электрических сетей в сечении Север – Восток, а также обеспечит покрытие энергодефицитов Восточно-Казахстанской области вне зависимости от существующей схемы транзита электроэнергии через сети энергосистемы Российской Федерации, – сказал Бахытжан Кажиев.



На сегодня здесь установлено 429 металлических опор, завершен монтаж провода на 130 км линии. Наряду с этим начато строительство подстанции 500 кВ "Семей", где в настоящее время подрядными организациями ведется монтаж коммутационного оборудования и строительство вспомогательных зданий. В текущем году в направлении Север – Восток планируется построить еще 200 км электролиний, а также осуществить монтаж оборудования на подстанциях "Семей", "Усть-Каменогорская" и "Экибастузская".



Предполагается, что строительство второй высоковольтной линии 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей) – Актогай –Талдыкорган – Алма позволит увеличить транзитный потенциал Национальной электрической сети (НЭС) в направлении Север – Юг. Кроме того, это обеспечит потребности в электроэнергии железнодорожных участков и энергоемких объектов горнорудной промышленности, позволит создать условия для развития приграничных территорий и масштабного освоения потенциала возобновляемой энергии. Словом, новая энергетическая артерия Восток – Юг будет способствовать усилению связи Восточной зоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана.



– В настоящее время ведутся работы по выбору и согласованию трасс, включая инженерные изыскания по трассам ВЛ 500 кВ и площадкам подстанций и разработку проектно-сметной документации объектов. В текущем году мы планируем начать строительно-монтажные работы на участке ВЛ 500 кВ Талдыкорган – Алма, – сообщил спикер.



В целом реализацию проекта "ВЛ 500 кВ транзита Север – Восток – Юг" общей стоимостью 120 млрд. тенге планируется завершить в 2018 году.



Глава КЕGОC подчеркнул, что наряду со стратегической значимостью данный проект имеет и свою социальную составляющую. В период строительства всех объектов проекта "ВЛ 500 кВ транзита Север – Восток – Юг" будет создано более 1 800 новых рабочих мест, а после ввода в строй электролинию и подстанцию будут обслуживать 97 человек из числа новых специалистов.



– Строительство транзитной линии Север – Восток – Юг являются частью системной работы компании KEGOC по обеспечению надежного функционирования и эффективного развития энергосистемы Казахстана в соответствии с потребностями государства, – сказал в итоге глава компании.