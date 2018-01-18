Энергетические приоритеты

Во время встречи Глава государства остановился на результатах, достигнутых в ходе переговоров с Президентом США Дональдом Трампом.

Нурсултан Назарбаев положительно отметил сотрудничество Казахстана и США в нефтегазовой отрасли и рассказал о реализации проектов на Тенгизском и Кашаганском месторождениях.

Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости наращивания инвесторами мощностей по переработке продукции в Казахстане.

Глава государства рассказал также о реализуемых в нашей стране проектах по развитию «зеленой» энергетики, а кроме того, проинформировал Рика Перри об открытии Банка низкообогащенного урана.

В свою очередь министр энергетики США выразил признательность за встречу и назвал ключевые факторы, способствующие укреплению инвестиционного сотрудничества.

В завершение стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений в нефтегазовой и энергетической сферах , сообщила пресс-служба Президента.