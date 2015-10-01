Статьи Энергетические рынки в современных реалиях Рысты АЛИБЕКОВА

В Астане во Дворце Независимости проходит юбилейный Х Евразийский форум KAZENERGY, нацеленный на построение диалога между крупнейшими игроками мирового энергетического рынка и обеспечение экономической энергобезопасности.



На торжественном открытии мероприятия приветствие Главы государства участникам Евразийского форума KAZENERGY зачитал министр энергетики РК Владимир Школьник.



Нефтегазовая и энергетическая отрасль является одним из сегментов национальной экономики, движущей силой страны. За 10 лет своего существования ассоциация "KAZENERGY" укрепила свою роль как лидирующее отраслевое объединение, говорится в обращении Президента. Далее подчеркивается, что ассоциация, являясь связующим звеном между государством и бизнесом, оказывает содействие в привлечении инвестиций для внед­рения новых технологий. И вместе с ассоциацией также интенсивно развивается Евразийский форум KAZENERGY.



Говоря о стоящих перед ассоциацией задачах, Нурсултан Назарбаевзаметил, что широкое освоение энергетических ресурсов Казахстана должно сопровождаться внедрением инноваций, новых стандартов экономии энергии, а также обеспечением мультипликативного влияния на перерабатывающую отрасль экономики.



Лидер нации выразил уверенность, что общая миссия всех компаний, входящих в Ассоциацию KAZENERGY, общие усилия обеспечат создание высокоэффективной энергетической индустрии, которая будет способствовать передовым международным стандартам.



В своем выступлении на диалоговой площадке специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа (GECF), председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков говорил о перспективах газового рынка. По его мнению, в ближайшие 30 лет разделение мировых центров добычи и потребления газа сохранится, и торговля газом сможет оставаться взаимовыгодной только на условиях равного распределения рисков между всеми участниками для поддержания паритета безопас­ности спроса и предложения.



– Механизмом решения этих взаимозависимых вопросов мы по-прежнему видим долгосрочные постановочные контракты с преобладанием нефти как продуктовой привязки в структуре цены газа, – уточнил он. – При всех своих недостатках даже в периоды низких нефтяных цен такой способ ведения международной торговли газом позволяет планировать долгосрочные инвестиции и поддерживать баланс ответственности сторон в случае существенного изменения рыночных факторов.



Председатель совета директоров ПАО "Газпром" заметил, что при осуществлении закупок российская компания "Газпром" будет отдавать приоритет продукции, выпускаемой странами ЕАЭС.



– Нам всем необходимо быстрее преодолеть разногласия и развивать всестороннее сотрудничество. В связи с этим важным аспектом является промышленная кооперация между предприятиями машиностроительного комплекса Российской Федерации и Республики Казахстан в рамках Евразийского экономичес­кого союза, – подчеркнул он.



– Мы считаем необходимым продолжить вместе с Республикой Казахстан двигаться дальше по пути активного участия в формировании рациональных условий развития мирового энергетического рынка, – констатировал В. Зубков. – Мы ясно понимаем неоценимое значение Казахстана как ближайшего союзника и экономического партнера России наряду с Беларусью. При этом у наших стран есть и схожее понимание необходимости смягчить негативное влияние на свои экономики низких цен на углеводороды.



На возможности Казахстана развивать все виды возобновляемых источников энергии обратил внимание бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. В своем выступлении он заявил, что Казахстан – счастливая страна, имеющая первоклассные ископаемые ресурсы, это лидирующий в мире производитель урана, а по запасам нефти РК занимает третье место в мире.



– Это замечательные возможнос­ти и в то же время существенный вызов, в контексте падения цены на нефть. Стране придется адаптироваться к новым условиям в течение определенных периодов времени, – считает он.



В преддверии Международной выставки "ЭКСПО-2017" Казах­стан, производя 85% электроэнергии из ископаемых источников, имеет великолепные возможности для последующей трансформации, сокращения выбросов углеводородов, перехода от нефти к газу, а также развития всех возможных видов возобновляемых источников энергии. Однако, как считает Франсуа Фийон, нынешнее время – не самое лучшее для этой транс­формации.



На огромные нефтегазовые ресурсы, которыми обладает Казахстан, акцентировал внимание и председатель Государственного управления по энергетике КНР Нуер Байкери. С его точки зрения, необходимо связать вместе энергетические ресурсы Казахстана и передовые технологии, колоссальный капитал Китая, расширять сферы сотрудничества в разработке нефтегазовых ресурсов, строительстве трубопроводов, развитии атомной отрасли и возобновляемых источников энергии, производстве энергетического оборудования, чтобы внести еще больший вклад в грандиозные проекты, намеченные главами двух стран.



Формирование общего энергетического рынка на территории Евразийского экономического союза было темой выступления члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Таира Мансурова. Он напомнил, что, согласно Договору о ЕАЭС, общий электроэнергетический рынок заработает 1 июля 2019 года, общий рынок газа и общий рынок нефти и нефтепродуктов начнет действовать 1 января 2025 года.



– Полноформатная работа общего электроэнергетического рынка обеспечит рост объемов взаимной торговли электроэнергии в 2–2,5 раза и повышение загрузки генерирующих мощностей до 7%. Потенциал экспорта электроэнергии за пределы союза может вырасти до 30 млрд киловатт-часов. Создание общего рынка энергоресурсов позволит ЕАЭС утвердиться на новой мировой карте рынков в качестве одного из основных игроков, – отметил Т. Мансуров.



Между тем президент Всемирного нефтяного совета Йозеф Тот подчеркнул, что в нефтяной отрасли сегодня происходит существенный спад, цены снижаются практически на 50% в год, и в дальнейшем рынок ожидает падение цены на нефть до 2016 года. Международное энергетическое агентство ожидает, что глобальные компании по всему миру будут сокращать свои расходы на производство нефти и газа в 2015 году более чем на 100 млрд долларов.



В связи с этим в отрасли необходимо сфокусироваться на развитии устойчивой транспарентности и оптимизации расходов. В целом управление экспертизой, а также упрощение и стандартизация могут привести к сотрудничеству с фирмами из сферы услуг, а также с теми, кто обслуживает проекты, что даст возможность своевременно их пересматривать.



Специальный представитель Генерального секретаря ООН и Главный исполнительный директор инициативы "Устойчивая энергетика для всех" (SE4ALL) Канде Юмкелла рассказал о появлении новых Целей устойчивого развития по новому плану работы и сотрудничества на ближайшие 15 лет. В документе 7-й целью определена доступная, надежная, устойчивая современная энергия.



…По итогам пленарной сессии форума состоялась пресс-конференция, на которой, отвечая на воп­росы журналистов, председатель Ассоциации KAZENERGY Тимур Кулибаев поделился прогнозами развития отрасли в нашей стране.



Он сообщил, что крупнейшие проекты Казахстана будут развиваться. В следующем году планируется ввод Кашагана. Ожидается, что "КазМунайГаз" и его партнеры в начале следующего года примут решение о расширении проекта "Тенгизшевройла".



– Мы видим, что Казахстан в начале 2020-х годов сможет достичь уровня добычи более 2 миллионов баррелей в сутки, и это выведет нашу страну в десятку крупнейших производителей нефти и газа, – проинформировал Тимур Кулибаев. – В энергетике нашей страны основным остается и в ближайшем будущем останется уголь. Наряду с этим реализуются проекты в сфере атомной энергетики. И, конечно, большое внимание уделяется развитию во­зобновляемых источников энергии.



Председатель Ассоциации KAZENERGY подчеркнул, что, несмотря на низкие цены на нефть и проблемы, которые испытывает энергетический сектор Казахстана, как и всех других добывающих регионов, крупные проекты в состоянии поддержать тот уровень добычи, который сегодня существует в рес­публике, и даже увеличить его в перспективе.