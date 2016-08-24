Пребывание главы Правительства в регионе началось с посещения крупнейшей в Цент­ральной Азии солнечной электростанции мощностью 50 МВт, расположенной в Жуалынском районе. Генеральный директор ТОО «Burnoye Solar-1» Нурлан Капенов сообщил Премьер-Министру, что проект включен в Карту индустриализации второй пятилетки и реализуется в рамках программы развития возобновляемых источников энергии в Казахстане. Энергообъект введен в эксплуатацию в июле прошлого года в ходе национального телемоста с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева. Его запуск позволил обеспечить постоянной работой 250 человек. На территории электростанции установлено порядка 192 тыс. солнечных панелей, которые рассчитаны на выработку в среднем 73 млн кВт-ч электроэнергии. Только за неполный прошлый год предприятие выработало свыше 38,4 млн кВт-ч, что заметно выше прогнозируемых результатов.Следует отметить, что появление альтернативной энергии позволило существенно сократить дефицит энергоресурсов в регионе. До конца нынешнего года инвесторы планируют расширить мощность СЭС до 100 МВт. В этом случае удастся покрыть энергодефицит и в других южных регионах страны. Отмечено, что проект СЭС «Бурное Солар-1», соответствующий мировым стандартам, будет представлен на Международной выставке «ЭКСПО-2017».Карим Масимов также высоко оценил передовые технологии, используемые в сельском хозяйстве региона. О них главе Правительства на территории ТОО «Гамбург», где была организована выставка с участием наиболее успешных представителей АПК, рассказали руководители агроформирований: «Луговской конный завод» – Халит Базаралиев, «Шаушен» – Сайранбай Доненбаев, «Оңтүстік халал тағамдары» – Нурлыбек Ахметов. Премьер-Министр также ознакомился с продукцией ТОО «Бурненская молочная компания», ТОО «СМТС».Директор ТОО «Гамбург» Егор Кох доложил Премьер-Министру, что его хозяйство, имея 2 500 га земельных угодий, занимается разведением крупного рогатого скота и свиней. Здесь налажены переработка мяса и выпуск колбасных изделий. Ежедневно хозяйство поставляет порядка 10 тонн молока на Бурненский сырзавод. В настоящее время ТОО «Гамбург» реализует проект по внедрению влагосберегающих технологий в земледелии. На его полях Премьер-Министра ознакомили с принципом работы дождевальных установок.Как отметил аким области Карим Кокрекбаев, вопрос внедрения высокоэкономичных технологий очень актуален для региона, поскольку ежегодно в летний период область испытывает дефицит поливной воды. Он также подчеркнул, что в нынешнем году достигнуты самые высокие показатели в выращивании зерновых культур за все время независимости страны. Средняя урожайность по области составила около 24 центнеров с гектара. В некоторых районах планка поднималась даже до 60 центнеров.На заводе минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» Премьер-Министр провел выездное совещание по вопросам развития нефтехимической промышленности, которая определена одной из приоритетных в индустриальной программе на 2015–2019 годы. Как сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев, в результате первой пятилетки индустриализации объем производства в химической промышленности вырос на 32%. За это время введено в строй 39 новых производств, создано более 4 тыс. рабочих мест. За последние 7 лет заметно выросла и доля отечественного производства фосфорных удобрений.В ходе заседания отмечалось, что дальнейшее развитие отрасли ожидается за счет сектора агрохимии, который выпускает продукцию как на экспорт, так и для импортозамещения. Руководители четырех крупнейших предприятий страны – ТОО «Казфосфат», ТОО «Еврохим-Удобрения», ТОО «Батыс калий» и СЭЗ «Химпарк-Тараз» – выделили ряд проблем, характерных для всего казахстанского химпрома. В частности, речь шла о снижении спроса на отечественную продукцию из-за экономической ситуации на мировых рынках. Кроме того, поднимались вопросы налоговой и тарифной политики, внесения изменений в экологическое законодательство, выплаты субсидий и строительства инфраструктуры. Комментарии по всем поднятым вопросам дали министр энергетики Канат Бозумбаев, вице-министр по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев, вице-министр нацэкономики Марат Кусаинов, вице-министр финансов Ардак Тенгебаев, вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. В завершение Премьер-Министр поручил создать рабочую группу, собрать и обобщить существующие в отрасли проблемы и приготовить предложения для их решения. По результатам работы созданной группы в начале октября Правительство проведет заседание.На совещании по реализации государственной молодежной политики в бизнес-центре Arai-Plaza Правительству было предложено создать межведомственную комиссию по делам молодежи.– Надо создать такую комиссию. Я сам ее возглавлю, – поддержал предложение председателя общенационального движения «Казахстан-2050» Даната Жумина Премьер-Министр.Среди проблем, поднятых в ходе встречи, были вопросы занятости, образования, профилактики религиозного экстремизма и терроризма, несвоевременной оплаты работы бойцов трудовых отрядов, обеспечения равного доступа к образованию, а также проблема оттока молодежи за рубеж. Кроме того, прозвучали предложения по развитию трудовых отрядов «Жасыл ел», проведению целенаправленной работы со студентами, обучающимися за рубежом, внедрению проекта Teach and travel по изучению английского языка в сельских школах, реорганизации библиотек в современные информационные центры.В ходе поездки на базу местной полицейской службы, которая начала работать с января текущего года, Карим Масимов встретился с ее личным составом. О состоянии дел в службе Премьер-Министру доложил ее начальник Бахытжан Бейсеев.В завершение своей рабочей поездки глава Правительства посетил памятники Древнему Таразу. На археологическом комплексе «Древний Тараз» Премьер-Министр встретился с местным населением и обсудил вопросы сохранения историко-культурного наследия, а перед вылетом из региона ознакомился с системой безопасности обновленного терминала местного аэровокзала.