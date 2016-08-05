​Энергетический посыл

На поле стоял тяжелый Ан-26, к шасси которого были привязаны веревки. После дружного рывка десятки сильных парней столкнули с места самолет и под ликующие крики болельщиков легко потянули за собой. Идея флэшмоба, состоявшегося по инициативе руководства дорожно-патрульного полка местной полицейской службы УВД Караганды и управления физкультуры и спорта области, – в концентрации мощной коллективной силы. Именно такой энергией должны быть заряжены на борьбу и победу спортсмены нашей сборной, считают участники.