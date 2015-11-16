​Энергетический рывок

По словам главного инженера электростанции АО «ЕЭК» Вадима Верещака, росту показателей коллектив прежде всего обязан стабильной работе потребителей – крупнейших предприятий Казахстана и Евразийской группы, в которую входит АО «ЕЭК». Также немаловажную роль сыграло снижение аварийности оборудования, что обеспечено благодаря его модернизации, а также улучшению качества текущих и капитальных ремонтов.

Следует отметить, что это не первый рекорд энергетиков. Благодаря бесперебойной работе оборудования в «восьмиблочном» режиме в 2014 году электростанция в третий раз достигла исторического максимума выработки электроэнергии после рекордов в 1977 и в 1978 годах. На Аксуской электрической станции с 2001 года успешно осуществляется реконструкция энергоблоков: пять из восьми уже прошли комплексную модернизацию. В настоящее время производится реконструкция энергоблока № 5 стоимостью порядка 277 млн долларов. Всего на ремонты различной сложности и реконструкцию оборудования ЭС с 1996 года АО «ЕЭК» направило свыше 190 млрд тенге. В результате установленная мощность Аксуской ЭС достигла 2 450 МВт.