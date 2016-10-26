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​Энергетический вектор партнерства
Утемис АКИМОВ, ветеран нефтяной отрасли, Актобе

Домбра – уникальный музыкальный инструмент, на двух струнах которого сыграна вся мировая классика. Бешбармак – главное блюдо казахской кухни. Юрта – архитектурная достопримечательность кочевой цивилизации. Так начал я импровизированную лекцию 20 лет назад в главном офисе Китайской национальной неф­тяной корпорации. Вспомнил об этом, когда прочитал в «Казахстанской правде» о новом конкурсе, посвященном юбилею установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. Дело в том, что в календаре следующего года значится еще одно большое событие – 20-летие нашего сотрудничества в нефтяной отрасли.

Сегодня мы уже начали забывать, какими сложными были 90-е годы для нашей экономики. Тогда многие отечественные предприятия прошли через тендеры, в которых принимали участие зарубежные компании. В 1996–1997 годах на такой тендер было выставлено производственное объединение «Актюбинскнефть», акции пытались приобрести известные компании Америки, Франции, Германии, занимающиеся добычей углеводородного сырья. Выиграла тендер Китайская национальная нефтяная корпорация.

В мае 1997 года представители производственного объединения «Актюбинскнефть» впервые были приглашены в Поднебесную для знакомства с КННК и разработки стратегии теперь уже новой компании.

В Урумчи мы изучили работу известного предприятия «Карамай». В Пекине работали в главном офисе Китайской национальной нефтяной корпорации. Наши партнеры активно интересовались Казахстаном, его историей, культурой, традициями, достопримечательностями. Вот тогда я и прочел самую памятную в моей жизни лекцию.

В том же мае было подписано двухстороннее соглашение между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли. Производственное объединение «Актюбинскнефть» производило тогда свыше 2 млн тонн нефти в год, в 26 филиалах работали более 10 тыс. человек. Китайская национальная неф­тяная корпорация выкупила акции АО «Актобемунайгаз», было проведено учредительное собрание акционерного общества «СНПС-Актобемунайгаз», первым генеральным директором стал Ван Чжунцай.

За 20 лет совместной работы китайские партнеры привлекли многомиллионные инвестиции в развитие перспективного предприятия и инфраструктуры городов и поселков. Это, в частности, разработка новых месторождений на Жанажоле и Кенкияке, а также на Северной трубе. В настоящее время 90% населения Актюбинской области пользуются природным газом. Проложены нефтепроводные трубы Атасу – Алашанькоу, Кенкияк – Шымкент. Построен магистральный газопровод, способный прокачать 55 млрд кубометров газа. Китайские инвесторы принимали участие в строительстве железной дороги Костанай – Актобе, своими силами построили Жем-Жанажол. Введены в эксплуатацию три очереди Жанажолского газоперерабатывающего завода, а также вахтовый поселок на 3 тыс. человек со всей инфраструктурой.

Среди наших главных достижений можно назвать строительство газотурбинной электростанции мощностью 160 МВт, которая введена в строй в 2016 году. Проект реализован в соответствии с программой комплексной утилизации попутного нефтяного газа расширения ГТЭС-45 АО «СНПС-Актобемунайгаз». Важно то, что выработанная электроэнергия будет использоваться как подразделениями нефтедобывающей компании, так и передаваться в единую систему регионального электроснабжения ТОО «Энергосистема». Ранее область подключалась к электроэнергии, поставляемой из России. Строительство современной электростанции в Актюбинском регионе – таким было поручение Президента республики, и оно успешно выполнено.

Китайская национальная нефтяная корпорация гордится казахстанскими наградами, которыми отмечено «СНПС-Актобемунайгаз», в том числе несколькими победами в республиканском конкурсе «Парыз». В 2010 году Президент Нурсултан­ Назарбаев вручил нашей компании главный «Парыз» – Гран-при как лучшему социально ответственному предприятию. В декабре 2015 года генеральный директор АО «СНПС-Актобемунайгаз» Ван Цзюньжэнь привез из Астаны серебряную статуэтку «Парыз» в номинации «За вклад в экологию». Особо стоит отметить нашу награду в номинации «Лучший социальный проект», которой АО «СНПС-Актобемунайгаз» было удостоено в декабре 2009 года. Здесь необходимо пояснить, что лучший социальный проект республики – это строительство нового газопровода Жанажол-КС13.

Вот уже 20 лет «СНПС-Актобемунайгаз» подписывает с акима­том Актюбинской области меморандум о социальной ответственности бизнеса. За эти годы компания инвестировала значительные суммы в развитие инфраструктуры городов, поселков и всего региона. Знаковым событием стало вручение ключей от квартир в новом доме ветеранам в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Предприятие традиционно поддерживает старшее поколение, оказывает материальную помощь, выделяет путевки на санаторно-курортное лечение, подписывает на республиканскую газету «Казахстанская правда». В компании также успешно реализуется образовательный проект, дети наших сотрудников обучаются в Пекинском нефтяном институте и работают затем на отечественных предприятиях нефтегазовой отрасли. На постоянной основе казахстанские нефтяники повышают квалификацию в Поднебесной. За 20 лет «СНПС-Актобемунайгаз» построило много объектов, ставших достопримечательностями нашего региона, среди них обязательно надо упомянуть зону отдыха «Мунайшы» и стадион в Актобе, а также Пекин Палас в Астане. С каждым годом расширяется культурное партнерство казахстанских и китайских представителей компании.

Летом 2013 года во время рабочей поездки в Актюбинскую область Президент республики Нурсултан Назарбаев встретился с сотрудниками «СНПС-Актобемунайгаз» в новом офисе и констатировал, что наша компания может служить примером успешного казахстанско-китайского сотрудничества.

Сегодня Китайская национальная нефтяная корпорация – одна из ведущих мировых компаний – продолжает активное участие в разработке нефтяных проектов на Кашагане, Кумколе и полуострове Мангышлак.

Вспоминая историю казах­станско-китайского экономического сотрудничества, должен отметить огромную важность знакового строительства – автодороги Западная Европа – Западный Китай, которая проходит через Актюбинскую область. Наша нефть транспортируется через трубопровод Кенкияк – Орск в Россию, затем через восточную Россию в Китай, а также каспийским трубопроводом в Азербайджан и Иран. В Бестамаке построена нефтеналивная установка, с которой железнодорожными составами нефть транспортируется в Китай. В Поднебес­ную из Актобе грузы идут по железной дороге через Хоргос и Урумчи. Все эти факты доказывают, что в XXI веке начато активное возрождение всех транспортных магистралей Великого Шелкового пути. Как ветеран нефтяной отрасли, я горжусь, что добываемое нами «черное золото» объединяет народы и страны.

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