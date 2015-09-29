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Энергетика будущего в руках молодых ученых

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Открывая встречу, уполномоченное лицо КазНИТУ, академик КазНАЕН Абдикарим Зейнуллин подчеркнул, что вопросы развития новых устойчивых источников энергии сегодня чрезвычайно актуальны. Ведь их использование благотворно скажется не только на безопасности здоровья человека и окружающей среды, но и ускорит социальное и экономическое развитие Казахстана.
– Этот вопрос имеет огромное значение, так как традиционные источники энергии вызывают неуверенность и озабоченность в связи с их прогрессирующим истощением, неспособностью к восполнению и серьезным негативным влиянием, которое оказывает их использование на планету, – считает А. Зейнуллин.
Он напомнил, что в декабре 2014 года постановлением Правительства был создан Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. Сатпаева. Вуз стал первым исследовательским университетом страны в области техники и технологий. В связи с этим перед новым университетом поставлены грандиозные задачи. Одной из них является широкое участие объединенного кадрового и инновационного потенциала университета в научных исследованиях, внедрение их результатов в промышленность и дальнейшая коммерциализация.
Объединенный потенциал университета, как сообщил А. Зейнуллин, имеет огромный задел по направлению «Энергия будущего». Это проекты, которые активно разрабатываются в рамках грантового и программно-целевого финансирования. На участие в ЭКСПО-2017 претендуют впечатляющие результаты таких научно-технических программ, как «Разработка энергоэффективных технологий на основе альтернативных источников энергии», «Научно-технологическое обеспечение создания производства собственных светодиодов и светодиодных светильников на территории индустриального парка «СЭЗ-Астана Новый город», «Разработка чистых источников энергии», «Научно-технологическое обеспечение внедрения светодиодного освещения», «Развитие физики высоких энергий, космических лучей и их практических приложений», «Научно-технологическое обеспечение производства твердооксидных электролитов для высокоэффективных низкотемпературных топливных элементов».
Важно, что во всех этих научных проектах активно участвуют молодые ученые университета. Они генерируют новые идеи, работают над созданием инновационных технологий. «Молодые ученые являются движущей силой будущего Казахстана. Поэтому презентация их научных достижений на предстоящей выставке «ЭКСПО-2017» является неотъемлемой частью будущего науки Казахстана и залогом успеха КазНИТУ им. К. Сатпаева», – уверены ученые и преподаватели университета.

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