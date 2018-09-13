​Энергетика в режиме оптимума

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Светлана Абенова

Плюсы цифровизации

Ключевым направлением инновационного развития мировой электроэнергетики, как известно, являются цифровые технологии, в частности, интеллектуальная энергосистема (Smart Grid), способная противостоять глобальным вызовам. С ее помощью обеспечивается энергетическая безопасность резервирования запасов электро­энергии, использования транзитного и экспортного потенциала, а также неисчерпаемых возможностей ВИЭ.

Внедрение концепции Smart Grid, по мнению главы Минэнерго Каната Бозумбаева, позволяет оптимизировать структуру энергетики с учетом имеющихся в стране запасов топливно-энергетических ресурсов. Интеллектуальная энергосистема напрямую влияет на экологичность, эффективность, сбережение, инновационное и научное развитие отечественной энергетики. Иными словами, smart-система позволяет управлять поведением всех ее участников, задействованных в генерации, передаче, распределении, сбыте, потреблении и процессах системного оперирования в электроэнергетике.


Технологии дешевеют

Недалек тот день, когда пот­ребители будут не только экономить, но и зарабатывать на излишках энергии. Такое станет возможным благодаря осуществлению масштабного проекта по автоматизации управления режимами электроэнергетичес­кой системы страны, который является частью государственной программы «Цифровой Казахстан».

По словам руководителя казахстанской компании по управлению электросетями (KEGOC) Бакытжана Кажиева, его реализация предполагает широкое применение цифровых технологий и включает 3 основных компонента: современную систему контроля передачи энергии, автоматизацию регулирования ее частоты и мощности, а также централизацию системы противоаварийной автоматики.

– За счет внедрения современных технологий, применения интеллектуальных счетчиков, солнечных панелей, аккумуляторов и электромобилей казахстанцы смогут не просто экономить электричество, но и получать доход от продажи избыточной энергии, – заявил глава компании. – Технологии все время дешевеют и весьма ожидаемо, что стоимость электро­энергии, вырабатывае­мой солнечными панелями, в скором времени станет дешевле по сравнению с традиционными источниками.


В направлении Север – Юг

Между тем дефицит электро­энергии в южных регионах страны, потребности которых все время растут, сегодня составляет около 30–40%. Именно поэтому в настоящее время рассматривается возможность строительства линии постоянного тока, которая обеспечивала бы пропускную способность в стратегичес­ком направлении Север – Юг в 4–5 раз больше по сравнению с существующей. Разумеется, передачу огромного потока электроэнергии могут обеспечить только современные технологии. Подобный проект, являющийся частью мировой интеллектуальной энергосистемы, станет первым на постсоветском пространстве.

Помимо прочего его реализация создаст также дополнительные возможности для развития экспортного и транзитного потенциала Казахстана. Например, можно будет поставлять излишки электроэнергии в страны Южной Азии.

– Избыточными мощностями, которыми располагает север страны, необходимо поделиться с южанами, – считает руководитель KEGOC. – Поэтому в данный момент рассматривается вопрос дальнейшего развития электросетевых инфраструктурных объектов, таких как линии электропередачи. Сейчас мы завершаем третий транзит в направлении Север – Юг, и в ближайшие 5 лет непокрываемого дефицита на юге Казахстана больше не будет.

Однако в связи с ростом потреб­ления и модернизацией ряда промышленных предприя­тий в Карагандинской области, по мнению Бакытжана Кажиева, уже сегодня необходимо работать над тем, как избавиться от дефицита электроэнергии на юге Казахстана в долгосрочной перс­пективе. В связи с чем и прорабатывается вопрос строительства линии постоянного тока.


За стабильные источники энергии

Актуальным для юга Казахстана является также использование потенциала многочисленных рек и речушек. Иными словами, речь идет о таком немаловажном ресурсе, как гидроэлектростанции.

– Аукционы по поддержке возоб­новляемых источников энергии, к которым относятся и малые гидроэлектростанции, будут проводиться нынешней осенью. Разумным в большей степени видится поддержка именно таких ГЭС, которые не влияют на устойчивость энергосистемы, а даже позволяют нейтрализовать возможный негативный эффект от использования ВИЭ. Как известно, солнце, ветер – перспективные, но нестабильные источники энергии, – считает руководитель казахстанской компании по управлению электро­сетями.

По его мнению, формирование интеллектуальной энергосистемы не ограничивается рамками только национальной электрической сети. Ее построе­ние – масштабная и ресурсоемкая задача, решение которой требует значительных затрат. Как показывает опыт развитых стран, она действительно капиталоемкая, но преимущества очевидные…

– Государство в итоге получит надежную инфраструктуру для поступательного роста темпов экономики. Электросетевые компании – возможность более эффективно использовать пропускную способность сети, а электростанции – эксплуатировать генерирующие мощности с максимальной пользой. Что касается потребителей, будут созданы условия для того, чтобы они стали активными участниками рынка интеллектуальной энергосистемы, – резюмировал Бакытжан Кажиев.

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