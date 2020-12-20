Энергетикам Нур-Султана еще раз повысят зарплату

Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с энергетиками Нур-Султана, а также поручил еще раз поднять им оклад, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Повышение зарплаты коснется рабочих АО "Астана-РЭК", АО "Астана-Энергия", АО "Астана Теплотранзит", а также специалистов ГКП "Астана Су Арнасы". Кроме того, они будут премированы.
Напомним, по поручению Алтая Кульгинова с 2020 года энергетикам (все подведомственные организации) подняли зарплату. Аким города поздравил сотрудников с Днем энергетика и подчеркнул, что необходимо улучшать условия труда на системной основе.
"У нас резко континентальный климат, наша столица является одной из самых холодных столиц в мире. Благодаря ежеминутному и благородному труду наших энергетиков в город бесперебойно поступают тепло, свет, вода. В зимние месяцы всегда растет нагрузка на энергоисточники. Подключение шестой турбины нам дает дополнительно 120 МВт электроэнергии, а также 180 гигакалорий на отопление. Ряд котлов на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 перевели на газ. Данные меры позволят не допускать резкого повышения нагрузки на энергоисточники.
Для создания условий труда в этом году начали планомерно поднимать оклад, в 2021 году продолжим. Мы ценим труд наших работяг! Спасибо за работу! С Днем энергетика!" – сказал Алтай Кульгинов.