Энергетики одобрили микроГЭС Свежий выпуск 814 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Новая методика является экологически чистым видом производства энергии. Проект был опробован в одном из крестьянских хозяйств Алматинской области и получил высокую оценку энергетиков. По словам магистра Мурата Кунелбаева, это принципиально новый подход в создании микроГЭС, основанный на принципе работы бироторности. Исходными данными исследования является техническое решение, на которое получен патент – за новую конструкцию бироторной микроГЭС. Проведен весь цикл научных исследований: анализ, расчет, синтез конструкции. Также разработаны оригинальные методы и предложения по практическому использованию новинки.

– Ее конструкция имеет свои особенности, что определяет необходимость разработки новых методов расчета и проектирования элементов конструкции и синтеза параметров, моделирования с помощью компьютерных программ, – говорит М. Кунелбаев.

Ученые отмечают, что внедрение переносной микроГЭС будет полезно в децентрализованных районах, то есть вдали от энергетических систем и сетей. Технология ее изготовления не требует больших вложений. Энергетическая установка имеет небольшие габариты, экономична в использовании.

Магистр физики считает, что в преддверии проведения EXPO 2017 необходимость использования возобновляемых источников энергии становится еще более актуальной. По мнению ученых, тема выставки «Энергия будущего» соответствует применению энергии малых водотоков и является одним из перспективных направлений науки во всем мире. Сегодня многие научно-исследовательские центры и организации ведут активную работу по методике расчета и синтезу создания высокоэффективных конструкций микроГЭС, обеспечивающих энергией различные автономные объекты.