Энергетику должны развивать профессионалы

В своем Послании Президент ­Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд принципиальных воп­росов, от решения которых зависит дальнейшее развитие энергетики Казахстана. Это ликвидация дефицита электроэнергии, своевременный ввод новых генерирующих мощностей, модернизация действующих электростанций и электрических сетей, развитие отечественного энергетического машиностроения и подготовка профессиональных кадров.

фото из личного архива Ж. Хайрушева

Особенно важно, что Глава государства обратил внимание на срыв сроков завершения энергетических проектов. Сегодня проблема заключается уже не столько в количестве запланированных электростанций, сколько в способности обеспечить их сооружение и ввод в экс­плуатацию в установленные сроки.

При этом достижение профицита электроэнергии к 2029 году должно означать не только ее положительный годовой баланс, но и достаточность располагаемой мощности, наличие резервов и надежное энергоснабжение всех регионов республики.

Важнейший акцент в Послании сделан на недопустимости финансирования импорта через Национальный фонд. Для энергетики это особенно актуально. В ближайшие годы предстоят масш­табные инвестиции в строительство и модернизацию генерирующих мощнос­тей. Необходимо, чтобы эти средства не ограничивались закупкой зарубежного оборудования, а способствовали развитию отечественного энергетического машиностроения, локализации производства, созданию рабочих мест и освое­нию новых технологий. Тем более что затраты на осуществление энергетических проектов в конечном итоге могут отражаться на тарифах потребителей.

Не менее актуальным считаю и замечание Президента о профессиональных энергетиках. На мой взгляд, в Казахстане есть достаточное количество квалифицированных инженеров, эксплуатацион­ников, проектировщиков и специалис­тов с многолетним производственным опытом. Однако вопрос заключается в том, насколько их знания и компетенции востребованы при принятии стратегических решений.

Убежден, что энергетику должны развивать люди, понимающие не только экономику и финансовые показатели, но и технологические процессы, особенности эксплуатации оборудования, принципы функционирования энергосистемы и ответственность за надежность энергоснабжения. Поэтому наряду со строительством новых электростанций необходимо последовательно развивать инженерное образование, отраслевую науку, систему подготовки кадров, а значит, пересматривать и подходы к назначению руководителей энергетических предприятий.

Считаю, что поставленные Президентом задачи вполне конкретны. Их решение потребует согласованной работы госорганов, энергетических компаний, отечественных производителей оборудования и профессионального сообщества.

Главным критерием успешности должны стать фактически введенные мощности, надежность энергоснабжения, экономическая обоснованность затрат и реальный вклад энергетических проектов в развитие отечественной экономики.