Энергично работать на благо республики Свежий выпуск 438 Алмас Ордабаев, учитель химии областного казахско-турецкого лицея-интерната для одаренных юношей, лауреат международных конкурсов по химии, Павлодар

Всех их, и меня в том числе, объединяла любовь к своей Родине, желание сделать Казахстан сильным и процветающим государством. Надо было слышать, как об этом горячо и искренне говорили выступавшие на форуме космонавт, спортсмен, артисты, другие представители регионов. Дали слово и мне. И хотя время было ограничено, я успел сказать, на мой взгляд, о главном – о том, что все сидящие в зале получили свои знания у учителей. Что на нас, педагогов, и мы это понимаем, возложена большая ответственность за подготовку достойных и грамотных граждан страны.

Среди моих питомцев более 50 призеров интеллектуальных соревнований областного, республиканского и международного, уровня. Это говорит о том, что у Казахстана большой интеллектуальный потенциал. Говоря о патриотизме и любви к своей Родине, мы зачастую не задумываемся над глубиной этих слов. А на форуме эти понятия – «Мәңгілік Ел», «патриотизм», «духовность», «межнациональное согласие», «исторические корни» – приобрели общенародное звучание, реальную необходимость во всей нашей жизни, в делах и думах людей. Это касается и таких емких понятий, как «Общество Всеобщего труда» и «Нация Единого Будущего». Наверное, выражу мнение большинства участников форума о том, что после него мы должны еще более энергично и целеустремленно работать.



