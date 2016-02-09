​Энергия будущего

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Михаил ТЁ, Тараз

В настоящее время Жамбылская область входит в число лидеров по развитию «зеленой» энергетики. На ее территории функционируют уже несколько объектов возобновляемых источников энергии. Наиболее крупная из действующих – солнечная электростанция «Бурное солар-1» проектной мощностью 50 МВт и общей стоимостью 23,2 млрд тенге, построенная в Жуалынском районе. К слову, ее открытие прошло в июле прошлого года в ходе телемоста с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева.­ Инвестиционный проект реализуется с привлечением капиталовложений АО «НК «СПК Тараз», ТОО «Самрук-Казына Инвест» и британской компании United Green Energy Limited.

Кроме того, в области работают еще две солнечные, две ветряные (на 12,5 МВт) и четыре гидроэлектростанции мощностью 15,1 МВт. В перспективе этот список будет значительно расширен. В ближайшие три года в регионе планируется строительство еще четырех объектов возобновляемых источников энергии общей мощностью свыше 250 МВт. Возведение электростанций трех типов в четырех районах Жамбылской области предусмотрено проводимой сегодня политикой увеличения доли «зеленой» энергетики в Казахстане. Как сообщает пресс-служба акима области, в рамках реализации ГПИИР в скором времени в Жуалынском и Шуском районах появятся ветряные электростанции мощностью 100 и 110 МВт соответственно. В районе Т. Рыс­кулова построят солнечную установку на 24 МВт, а в Меркенском районе – гидро­электростанцию мощностью 18 МВт.

Реализация всех проектов позволит покрыть 40–50% потребности области в электроэнергии, считают эксперты. Это станет весомым вкладом в «зеленую» экономику страны в свете проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017».

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