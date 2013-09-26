Энергия будущего – Евразийские перспективы

На повестке дня предстоящего саммита будут вопросы формирования новой энергетической системы, ключевые тенденции, вызовы и перспективы. Кроме того, его участники обсудят роль Евразийского региона в обеспечении устойчивого энергетического будущего.

Как прокомментировал вчера на анонсовой пресс-конференции заместитель председателя Ассоциации KAZENERGY Джамбулат Сарсенов, отличие грядущего форума от предыдущих заключается в том, что он пройдет в преддверии международной выставки «ЭКСПО-2017». К тому же наша страна претендует на право проведения в том же 2017-м в Астане XXII Всемирного нефтяного конгресса.

Помимо Астаны в данном «ралли» участвуют Хьюстон, Стамбул и Копенгаген. По итогам голосования, которое пройдет в ходе IV Молодежного форума Всемирного неф­тяного совета в Калгари (Канада) с 22 по 25 октября, будет определена следующая столица «Олимпиады нефтяников».

Конечно, знаковой темой намечаемых обсуждений будет начало освоения месторождения Кашаган.

– Определение роли новой неф­ти, которая в ближайшее время перейдет в промышленную плоскость, а также ее объемов в мировом значении – очень важный фактор, – убежден Д. Сарсенов. – Всех интересуют направления, как будут распределяться эти объе­мы. Страны, особенно входящие в ОПЕК, проявляют к данному вопросу огромный интерес. Тем более что Казахстан как добывающая страна в числе немногих государств ежегодно добивается прироста добычи нефти. Причем, сопоставив показатели 20-летнего периода, мы видим: достигается не только количественный, но и качественный прирост. В связи с этим, конечно, необходимо соизмерять свои возможности, намечать перспективы, оценивать опыт.

– Как известно, энергетический рынок не стоит на месте, – продолжил разговор генеральный директор ассоциации KAZENERGY Асет Магауов. – Кардинальные изменения произошли благодаря сланцевому газу, сланцевой неф­ти. США практически перестали импортировать газ. Уголь уже вытесняется с американского рынка, идут его первые поставки в Европу. Все это существенно меняет сферу транспорта и поставки энергоресурсов на мировой рынок. Поэтому очень важно понять дальнейшие перспективы.

С одной стороны, бурно развивается альтернативная энергетика, с другой – меняются и технологии по транспортировке и подготовке газа. Многие нефтяные компании считают, что «золотой век» расцвета газовой промышленности произойдет в ближайшие 10–20 лет, и газ в качестве энергоресурса будет занимать такой же сектор, как нефть. Поэтому нам важно все это сбалансировать. Построению эффективной сбалансированной энергокорзины и посвящена основная тематика форума.

На пресс-конференции отмечалось, что дискуссионные площадки форума будут представлены авторитетными именами планетарного масштаба, ведущими экспертами в области энергетики, главами международных транснациональных компаний, государственных органов. Среди ключевых спикеров форума текущего года: Премьер-Министр РК Серик Ахметов, экс-Премьер-Министр Франции (2007–2012) Франсуа Фийон, экс-Премьер-Министр Испании (1996–2004) Хосе Мария Аснар, министр новых и возобновляемых источников энергии Индии Фарух Абдулла, министр энергетики ОАЭ Сухаил Мухаммед Аль Мазруи, сoпредседатель Growth Energy, директор BNK Petroleum, экс-командующий Высшего штаба союзных государств Европы, НАТО (1997–2000) генерал Уэсли Кларк, генеральный секретарь Международного энергетического форума д-р Альдо Флорес-Кирога, исполнительный вице-президент Корпорации государственных электрических сетей Китая (SGCC) Женг Баосен и другие.

Официальную часть первого дня форума откроет пленарное заседание под названием «Формирование новой энергетической системы: ключевые тенденции, вызовы и перс­пективы». Модератором выступит известный европейский журналист, руководитель новостного бюро в Вашингтоне телеканала Евроньюс Штефан Гробе. Параллельно в этот же день пройдут заседания «круглых столов»: «Технологическая модернизация и развитие инфраструктуры геологической отрасли», «Продвижение устойчивой энергетики в городах», «Новые возможности геологоразведки в Казахстане. Проект Евразия».

В рамках форума запланированы такие панельные секции, как «Энергия будущего – поиск оптимальных решений» (совместно с Международным энергетическим форумом) и «Традиционная энергетика – закат эпохи или преобразование отрасли?».

Впервые на VIII Евразийском форуме KAZENERGY состоится первое заседание Женского энергетического клуба «Роль женщин в устойчивом развитии энергетики». По сложившейся традиции пройдет ежегодный молодежный форум KAZENERGY, направленный на объединение молодых лидеров Казахстана, поддержку молодежных инициатив.

Во второй день мероприятия впервые в истории молодежного форума намечено провести мастер-класс «Диалог с молодежью – аспекты профессионализма» с участием министра нефти и газа РК Узакбая Карабалина. Состоится также пленарная сессия «Обеспечивая устойчивое энергетическое будущее», модератором которой выступит председатель ассоциации KAZENERGY Тимур Кулибаев.

Отдельная секция «Новые технологии в энергетике – от мечты к реальности» с участием Энергетической хартии будет посвящена вопросам повышения энергоэффективности и рационального использования энергетических ресурсов. Итоги валидации и перспективы развития ИПДО в Казахстане планируется обсудить на V Национальной конференции по развитию инициа­тивы прозрачности добывающих отраслей в Казахстане.

Стоит отметить, что Евразийский форум KAZENERGY получил широкое международное признание и из года в год расширяет географию своих участников. Каждый из прошедших семи «энергетических съез­дов» имел свое основное направление и запомнился актуальными рекомендациями по улучшению мировой энергетики. Предстоящий восьмой форум готов обсудить важнейшие вопросы мировой энергетической отрасли.

Рысты АЛИБЕКОВА