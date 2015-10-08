«Энергия будущего» привлекает интерес Рысты АЛИБЕКОВА

– Я уверен, что мы достигнем всех целевых показателей, и ЭКСПО принесет огромный успех. Это мнение, которое я передам представителям 168 государств – членов нашей организации, – поделился впечатлениями от трехдневного визита в Астану генеральный секретарь Международного бюро выставок Висенте Лоссерталес, выступая на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

Высокий гость подчеркнул, что со времени предыдущего приезда в нашу страну в марте текущего года многое произошло.

– Но есть одна вещь, которая остается неизменной. Это интерес и приверженность Правительства Казахстана к успеху ЭКСПО-2017, – сказал генсек МБВ. – Несмотря на большие вызовы, в частности, сложную общеэкономическую ситуацию, ЭКСПО продолжает иметь достаточный бюджет. Руководством нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» были приняты меры для эффективной подготовки к ЭКСПО.

В ходе рабочего визита в нашу страну с 5 по 7 октября Висенте Лоссерталес провел встречу с руководством АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и осмотрел ход архитектурно-строительных работ на территории выставки. По итогам плановой инспекции строящихся объектов ЭКСПО-2017 он выразил удовлетворенность высокими темпами работ: «На строительной площадке я смог убедиться, что проект выполняется согласно графику и даже немного его опережает».

Касаясь контента ЭКСПО-2017, высокий гость обратил внимание, что у предстоящей выставки прекрасная тема – «Энергия будущего», привлекающая международный интерес. А то, что мир сейчас столкнулся с кризисом, связанным с падением цен на традиционные виды топлива, делает тему ЭКСПО еще более актуальной. Это те вызовы, над которыми международное сообщество в кризисный период должно работать сообща.

Следующее направление – это привлечение международных участников к ЭКСПО-2017. На сегодня 48 стран подтвердили свое участие, и еще 10 стран собираются это сделать. Возможно, до конца текущего года их перечень пополнят еще 18 государств. Это будет означать выполнение графика по привлечению 50 участников выставки в этом году, и примерно 100 к июню следующего года. Достигнут и целевой показатель сочетания ведущих стран, с одной стороны, и развивающихся, с другой стороны.

В отношении коммуникаций, продвижения ЭКСПО генсек МБВ уверен, что необходимо интенсифицировать информационную кампанию на национальном и международном уровнях.

– Граждане должны понимать, что ЭКСПО – это возможность не только продвигать, брендировать страну, создавать позитивный международный имидж Казахстана и привлекать туристов, но также это возможность показать природную красоту страны, ее ландшафты, сделать Казахстан хорошо известной, процветающей страной, – констатировал он.

– В целом мое видение проделанного за период, прошедший после моего последнего визита, – положительное, – резюмировал Висенте Лоссерталес. – Подготовка к ЭКСПО идет по графику. Новое руководство АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» добивается значительных результатов в этих вопросах.

О проводимой казахстанской стороной подготовительной работе внутри страны и за ее пределами рассказал первый заместитель министра иностранных дел – комиссар Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 Рапиль Жошыбаев. Он сообщил, что ожидается участие в выставке более 100 стран и не менее 10 международных организаций. В числе стран-участниц – лидеры мировых экономик: Китай, Индия, Франция, Германия, Великобритания, Россия, Япония, Корея, ОАЭ, Турция, Швейцария.

Пул международных организаций представлен ОЭСР, ЮНЕСКО, Всемирным банком, ЭСКАТО, МАГАТЭ, ПРООН, Европейской комиссией и так далее. От стран-участниц назначен 21 Комиссар ЭКСПО. Интерес к ЭКСПО-2017 проявили также инновационные компании Кремниевой долины США: Google Earth, Stanford Global Thermostat, Obscura Digital, Planet Labs. Заключены договоры с международными туроператорами Skyway International Travels, STIC Travel Group, CITS и другими.

По информации комиссара ЭКСПО-2017, 18–19 ноября текущего года состоится второе собрание международных участников выставки, на котором будут детально рассмотрены технические вопросы участия стран. Готово к подписанию соглашение между Правительством РК и МБВ, включающее льготы и преференции для участников ЭКСПО-2017. В ближайшее время документ будет принят.

– Визиты Висенте Лоссерталеса являются весьма важными и вносят ощутимый вклад в процесс подготовки к проведению ЭСКПО-2017, – заключил Рапиль Жошыбаев.