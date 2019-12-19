Энергия будущего

Фото пресс-службы Военного института Сил воздушной обороны

На научно-практической конференции, приуроченной ко дню Энергетика, курсант Военного института Сил воздушной обороны предложил перевести Аэропорты Казахстана на солнечную энергию, просчитав экономическую выгоду для государства, сообщает пресс-служба Военного института Сил воздушной обороны.

В своем докладе курсант 4-го курса инженерного батальона Ануар Елубаев, с помощью научного руководителя подполковника Тенилбека Уразбагамбетова, проанализировал опыт использования солнечной энергии и ее потребление аэропортами по всему миру. В качестве примеров в работе был приведен опыт Индии, ЮАР, США и других стран.

"Аэропорты имеют идеальные ресурсы для установки солнечных панелей: довольно большие территории и плоские крыши, имеющие большие свободные площади.По информации из общедоступных источников, солнечные батареи, установленные на крыше автопаркинга в Международном аэропорту Альбукерке Санпорт (штат Нью-Мексико) обеспечивают ежегодную экономию в размере 200 тыс. долларов. Крупнейшая на сегодняшний день солнечная электростанция находится в аэропорту Индианаполиса (штат Индиана). Она занимает 30 гектаров, а солнечные панели ежедневно генерируют 15 мегаватт электроэнергии. Переход на солнечные фотоэлектрические панели за несколько лет окупит себестоимость и будет приносить экономическую выгоду государству. К примеру, на установку солнечных панелей в индийском аэропорту Коччи потребовалось полгода и 9,5 миллиона долларов. Специалисты уверяют, что проект окупится в течение шести лет и будет приносить чистую прибыль", - рассказывает автор доклада Ануар Елубаев.

Будущий авиационный инженер подробно изучил устройство и принцип действия солнечных батарей, которые считаются очень эффективным и экологически чистым источником возобновляемым источником энергии. Опираясь на статистические данные по потреблению электроэнергии крупными аэропортами, Ануар Елубаев просчитал, что при установке и быстрой окупаемости солнечных электростанций экономия денежных средств составит более 40 процентов.

Напомним, в Военном институте Сил воздушной обороны состоялась научно-практическая конференция, приуроченная ко Дню энергетика. Организатором мероприятия выступила кафедра конструкции и эксплуатации авиационного оборудования под руководством подполковника Сабита Куртаева. Доклады и практические разработки представили более 50 курсантов. Все они были посвящены инновациям в сфере энергетики. Лучшие из них вынесены на обсуждение и по итогам конференции будут включены в сборник научных работ.