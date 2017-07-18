Статьи Энергия фламенко Лаура Тусупбекова

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Мажилиса Гульмира Исимбаева и спикер Конгресса депутатов Испании Ана Пастор.



В своем приветствии Гульмира Исимбаева подчеркнула большой опыт Испании в проведении ЭКСПО. Королевство несколько раз успешно проводило выставки в Барселоне в 1888 году и в 1929 году, в Севилье в 1992 году и в Сарагосе в 2008 году. При этом заместитель председателя Мажилиса напомнила, что именно в ходе посещения ЭКСПО в Сарагосе у Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева зародилась идея проведения ЭКСПО в Астане.



– Учитывая тематику выставки в Астане, хочу особо отметить значимость достижений Испании в сфере мировой альтернативной энергетики, – сказала вице-спикер Мажилиса.



Как отметила Гульмира Исимбаева, более 40% электроэнергии в Испании вырабатывается за счет возобновляемых источников. Испания является ведущей страной в мире по генерированию энергии ветра и по установленной мощности ветровых генераторов.



– Нам также известен испанский опыт в солнечной энергетике. Из всех существующих проектов в мире в данном секторе 73% реализуются испанскими компаниями, – подчеркнула Гульмира Исимбаева.



При этом заместитель председателя Мажилиса отметила, что участие Испании в ЭКСПО-2017 – это большие возможности для дальнейшего углубления связей между нашими странами. Говоря в целом о развитии двусторонних отношений, заместитель председателя Мажилиса подчеркнула, что сотрудничество основано на эффективном взаимодействии Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Короля Испании Фелипе VI, а также взвешенной политики двух государств.



Как отметила в своем выступлении председатель Конгресса депутатов Испании Ана Пастор, Международной выставкой Казахстан вновь демонстрирует всему миру готовность и способность выступать с инициативами, направленными на обеспечение решения ряда важнейших задач.



Участие же Испании в ­ЭКСПО в Астане, по словам Аны Пастор, следует рассматривать как готовность Королевства укреплять политические, экономические и культурные отношения с Казахстаном, а также сотрудничать с остальным миром в поисках глобального решения текущих энергетических проблем.



При этом Ана Пастор вспомнила известного казахского поэта Мукагали Макатаева:



– Казахстан показывает свои объекты культурного наследия, свою богатую историю, особенности своей природы, мечты и надежды благородных людей, которые так точно отражены в стихах знаменитого казахского поэта Мукагали Макатаева, – сказала испанский парламентарий.



Председатель Конгресса депутатов Испании также отметила, что благодаря своей геополитической позиции, человеческим и природным ресурсам, стратегическому видению Казахстан играет важную роль в деле стабильности, диалога и процветания в Евразии.



Парламентарии выразили готовность к дальнейшей активной работе по укреп­лению двустороннего взаимодействия.



– Для нас это хорошая возможность оценить, чего мы достигли вместе, и заложить фундамент для последующих 25 лет дружбы, сотрудничества и прогресса между Казахстаном и Испанией, – сказала Ана Пастор.



В рамках празднования Национального дня Испании на ЭКСПО-2017 состоялось подписание ряда двусторонних документов, касающихся взаимной защиты секретной информации, сотрудничества в сфере строи­тельства и эксплуатации объекта здравоохранения. О сотрудничестве договорились также казахстанские и испанские компании в области авиационной индустрии и производства строительных модулей.



Неофициальная часть церемонии была по-настоящему захватывающей: прибывшие в Астану испанские танцоры продемонстрировали красоту и страсть танца фламенко, без сомнения, отображающего испанский характер. К слову, шоу фламенко от Compañía Flamenca разрабатывалось специально для ЭКСПО-2017.

