​Энергия Машата

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Любовь Доброта

Для иностранных партнеров в Тюлькубасе организовали экскурсию, показав, кроме Машата, еще несколько горных рек, энергия которых может служить на благо человека. В частности, для этого можно использовать потенциал Арыси и Кулана. Район заинтересован в развитии «зеленой» энергетики и готов оказать всяческое содействие в реализации проекта. Тем более, что появление дополнительных источников энергии в предгорье позволит построить новые зоны отдыха и увеличить число отдыхающих. 

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