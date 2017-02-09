​Энергия Машата

Для иностранных партнеров в Тюлькубасе организовали экскурсию, показав, кроме Машата, еще несколько горных рек, энергия которых может служить на благо человека. В частности, для этого можно использовать потенциал Арыси и Кулана. Район заинтересован в развитии «зеленой» энергетики и готов оказать всяческое содействие в реализации проекта. Тем более, что появление дополнительных источников энергии в предгорье позволит построить новые зоны отдыха и увеличить число отдыхающих.