На площади перед этой мраморной стелой состоялись театрализованное шествие представителей этнокультурных объединений и яркий концерт с их участием, которому добавили красок выступления звезд казахстанской эстрады.

Открытие Аллеи мира и согласия можно назвать лирическим продолжением форума «Энергия мира и согласия», посвященного презентации модели общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева.

В мероприятиях, которые Ассамблея народа Казахстана провела в рамках выставки «ЭКСПО-2017», приняли участие Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова, заместитель Председателя - заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Дархан Мынбай, члены АНК, гости ЭКСПО-2017, представители госорганов, дипломатического корпуса, этнокультурных объединений.

Как отметила Государственный секретарь, энергия мира и согласия - это самая чистая, самая благородная энергия на планете. Сегодня казахстанская модель стала признанным эталоном взвешенной политики в сфере интеграции полиэтнического общества. В мире и согласии на земле Казахстана проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий, и наша страна, подчеркнула Гульшара Абдыкаликова, готова делиться со всеми своим опытом в области миролюбия и созидания, передать всем нашу энергию дружбы и доверия.

- Не случайно наши мероприятия получили такое название - «Энергия мира и согласия». Площадка ЭКСПО - это великолепная возможность презентовать наше видение и опыт построения стабильного государства, в котором полиэтничность является стратегическим ресурсом, а энергия мира и согласия нашла свое воплощение в Ассамблее народа Казахстана, уникальном институте общенационального единства, который возглавляет Президент страны. Многообразие мы рассматриваем как фундамент единства нашего социума. Конституция гарантирует и защищает равенство прав всех граждан, не зависимо от расовой, этнической, религиозной и социальной принадлежности. Наш исторический опыт сформировал общие для всех казахстанцев идеалы и ценности. Народ Казахстана - это единый организм, вобравший в себя культуру, традиции и обычаи всех этносов страны, - подчеркнула Гульшара Абдыкаликова, добавив, что опыт самых развитых стран мира показывает, что без прочного культурного стержня экономический и политический успех в современном мире немыслимы.

Местом для проведения презентации казахстанского опыта в сфере построения мира и согласия был выбран Национальный музей Казахстана, в котором есть особый зал, посвященный Ассамблее. Здесь, как отметила Госсекретарь, можно получить полное представление о том как формировался народ независимого Казахстана, оценить роль АНК в становлении уникального для всей Евразии института гармонизации межэтнических отношений.

Гульшара Абдыкаликова призвала всех гостей не упустить возможность ближе познакомиться с Казахстаном, с нашей историей, культурой и традициями. Собственно, участники форума смогли это сделать уже на презентации. В Национальном музее была устроена ярмарка изделий мастеров прикладного искусства, можно было посмотреть убранство юрты и попробовать традиционные угощения.